Pour son premier match de poule de l’Euro U17 en Albanie, l’équipe de France s’est tranquillement imposée face à l’Allemagne (3-0). L’attaquant de l’OL Rémi Himbert était titulaire et s’est distingué par une passe décisive.

Première réussie pour l’équipe de France à l’Euro U17. Les jeunes de Lionel Rouxel se sont imposés avec la manière face à l’Allemagne. Une victoire 3-0 à Elbasini, en Albanie, pays organisateur de la compétition. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Bleuets ont démarré la rencontre tambour battant. Dès la première minute de jeu, ils ont pris d’assaut la surface allemande. Et le jeune attaquant toulousain Ilyas Azizi a inscrit le premier but du tournoi pour les tricolores (1e). Auteurs d’un premier quart d’heure réussi, le jeune attaquant de l’OL Rémi Himbert et ses partenaires ont fait le break dans la foulée, dès la 12ᵉ minute de jeu.

Celui qui était surclassé cette saison avec les U19 de Samy Saci a d’ailleurs délivré sa première passe décisive du tournoi pour Djylian Nguessan, le numéro 9 de l’AS Saint-Etienne. Un bon débordement côté droit et un centre millimétré sur lequel Marcello Trippel n’a pas pu intervenir. Le joueur de 17 ans a laissé sa place à la 74ᵉ minute de jeu.

2e du groupe A après la première journée

Réduite à dix dès la 31ᵉ minute de jeu, la formation allemande de Marc-Patrick Meister n’a quant à elle jamais réellement existé dans la partie. Pire que cela. Les Bleuets ont pris le large en seconde période grâce à Christ Batola. L’attaquant de 15 ans, grand prodige à son poste qui s’était déjà distingué lors du tournoi de Montaigu à la mi-avril, a inscrit le troisième et dernier but de la rencontre (78ᵉ).

Avec cette large victoire, les Bleuets pensaient prendre la première place du groupe A. Mais le Portugal a fait mieux dans l’autre rencontre de la poule face au pays organisateur, l’Albanie. Un succès 4-0 qui lui permet de se classer en tête, devant la France. À noter également l’entrée en lice de l’attaquant anglais de l’OL Alejandro Gomes Rodriguez ce mardi. Le joueur de la réserve affrontera la Belgique avec sa sélection (20/05, 18 heures).