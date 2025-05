Corentin Tolisso aux côtés de Jean-Michel Aulas et Rémi Garde à L’Arbresle (X du joueur)

Au lendemain de la fin de saison de l'OL contre Angers, Corentin Tolisso a inauguré un terrain à son nom du côté de L'Arbresle. Le milieu a posé avec Jean-Michel Aulas et Rémi Garde, en marge de son tournoi caritatif et inclusif.

Pour la deuxième année de suite, l'association Toliss’All a organisé un tournoi caritatif et inclusif du côté de L'Arbresle, fief de la famille Tolisso. Dimanche, ce sont 24 équipes, mêlant personnes en situation de handicap et personnes valides, qui se sont affrontées pendant toute une journée, sous les yeux de Corentin Tolisso. Au lendemain du dernier match de la saison contre Angers (2-0), le milieu a fait des heureux en faisant une apparition pour ce tournoi, à l'initiative de sa mère.

Trois inaugurations avec Aulas et Garde

En marge de ce tournoi, Corentin Tolisso a été mis à l'honneur par la commune de l'Ouest-Lyonnais. Le champion du monde français a inauguré un terrain désormais rebaptisé "terrain Corentin Tolisso". Il prendra place dans le complexe sportif Jean-Michel Aulas et jouxtera le "terrain Rémi Garde". L'ancien président et l'entraineur de l'OL étaient également présents dimanche pour cette triple inauguration pour les enfants du pays et une vraie fête à L'Arbresle.