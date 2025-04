Ce lundi 21 avril, l’équipe de France U16 de José Alcocer a remporté le célèbre tournoi international de Montaigu (Vendée) face au Portugal en finale. Les deux Lyonnais Kenan Donanay et Adil Hamdani étaient titulaires.

C’est l’une des compétitions qui regroupent les meilleurs joueurs du monde dans la catégorie U16. Chaque année, la petite ville vendéenne de Montaigu accueille un tournoi regroupant les meilleures sélections de jeunes au monde. Pour cette 48ᵉ édition, l’équipe de France s’est de nouveau imposée et a conservé son titre, remporté l’année dernière. Alors que les jeunes de José Alcocer n’avaient encaissé aucun but sur leurs trois matchs de poule, ils ont su réitérer leur très bonne prestation offensive réalisée face au Cameroun ce samedi (4-0). En s’imposant 5-1 face au Portugal, les Bleuets ont soulevé là leur onzième trophée depuis l’apparition de ce tournoi, en 1976.

Deux Lyonnais portaient le maillot bleu ce lundi sur la pelouse du stade Maxime Bossis. Kenan Doganay, milieu de terrain défensif et capitaine, et Adil Hamdani, jeune ailier gauche, évoluant tous les deux sous les ordres d’Amaury Barlet à l’OL. Le numéro 17 s’est d’ailleurs distingué en finale en offrant une passe décisive à son attaquant Christ Batola sur le second but tricolore.

Les U16 de l’OL terminent au pied du podium

Dans le même temps que les sélections, les clubs français se disputaient le titre du prestigieux tournoi. Les jeunes Lyonnais avaient pourtant bien débuté en atteignant la demi-finale, mais ont finalement buté face au RC Lens (1-0). Ils se sont ensuite inclinés dans le derby face à l’AS Saint-Etienne lors de la petite finale (2-0) et terminent à la 4ᵉ place. Une confrontation rhônalpine qui a donc une nouvelle fois tourné en faveur des Verts, comme du côté des pros dimanche (2-1).