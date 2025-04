OL académie : les U16 au pied du podium à Montaigu

Battus par Saint-Etienne lors de la petite finale (décidément) à Montaigu, les U16 de l'OL ne monteront pas sur le podium. Cette génération n'égalera pas ses ainées.

Après le derby du dimanche soir en Ligue 1 (2-1), l'ASSE a remporté une deuxième confrontation face au voisin honni ce lundi. Depuis une semaine, se tient le célèbre et renommé Tournoi de Montaigu. Participant au challenge des clubs, qui comprend des équipes U16, l'OL voulait faire au moins aussi bien que ces deux dernières années, à savoir finaliste (2023) et troisième (2024). Il était d'ailleurs plutôt bien parti pour cela.

Deuxième de sa poule après les trois premiers matchs, l'Olympique lyonnais a disputé sa demi-finale contre Lens dimanche. Un coup franc malicieusement frappé par Ilyes Grini a offert la qualification aux Lensois (1-0). Mais les protégés d'Amaury Barlet avaient encore une chance de grimper sur le podium.

Défaite 2-0 contre l'ASSE

Pour cela, il fallait battre Saint-Etienne ce 21 avril. La rencontre a eu lieu dans la matinée, et elle a tourné en faveur des Verts. Deux buts signés Bryan Ngindu et Nathan Kasia ont plombé les jeunes Rhodaniens dans cette petite finale (2-0). Les Gones terminent ainsi quatrièmes.

Rappelons qu'ils ont participé à l'épreuve avec plusieurs U15, et sans quelques cadres, dont Adil Hamdani et Kenan Doganay. Ces derniers joueront la finale de la compétition avec la France. Ils seront opposés au Portugal à 17h45. Quant à Adam Alioui, il a remporté la CAN U17 avec le Maroc samedi.