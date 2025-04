Dans le dur, l'OL laisse le derby à Saint-Etienne (2-1)

Saël Kumbedi lors du derby ASSE – OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Ayant la possibilité de revenir à égalité de la troisième place, l'OL a laissé filer cette occasion. Méconnaissables pour l'enjeu d'un derby, les Lyonnais s'inclinent 2-1 et redescendent à la sixième place.

Ce devait être la semaine de tous les rêves, elle s’est transformée en celle de tous les cauchemars. Trois après le scénario improbable à Manchester United et l’élimination qui en a découlé, l’OL a encore vécu une soirée faite de multiples rebondissements. Malheureusement, ils n’ont jamais vraiment tourné en faveur des Lyonnais dans ce 126e derby de l’histoire contre l’AS Saint-Etienne. Les supporters lyonnais, absents ce dimanche soir, espéraient une réaction de leurs joueurs.

Non pas que le visage affiché en Angleterre n’avait pas plu, mais avec le nul entre Monaco et Strasbourg (0-0) ainsi que les victoires de Lille et Nice ce dimanche, l’OL était retombé à la 6e place, mais pouvait surtout revenir à égalité avec la troisième. Avec l’atmosphère autour du derby, on se disait que c’était finalement une bonne chose pour se remettre directement dans le bain. Finalement, l’odeur de cette rivalité régionale n’a pas forcément galvanisé les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, battus 2-1 dans le Forez.

Un rouge donné puis annulé

Le capitaine lyonnais aligné avec Georges Mikautadze dans une animation semblable à celle d’Auxerre n’a rien eu à se mettre sous la dent pendant une mi-temps. Déjà parce que les joueurs n’étaient pas les mêmes qu’en Bourgogne et que l’animation s’en est clairement ressentie. Avec sept changements par rapport à Manchester United, l’OL a paru déboussolé, à l’image de cette discussion entre Lacazette et Maciel pour comprendre les positions de chacun. Saint-Etienne l’a bien compris et a, de son côté, attaqué ce match comme un derby.

À la 10e minute, Lucas Stassin a fait chavirer Geoffroy-Guichard avec une tête à bout portant (1-0). Le Belge a d’ailleurs été l’un des deux protagonistes de cette première mi-temps. Dix minutes après son but, l’attaquant stéphanois aurait dû rejoindre les vestiaires après avoir écrasé la cheville de Tolisso. Ce fut d’ailleurs la décision de Mr Letexier, avant que par, on ne sait quel miracle, il ne revient sur sa décision. Tolisso est pourtant bien sorti sur civière, avec une crainte de blessure au genou, mais Stassin ne s’en est finalement sorti qu’avec un jaune. De quoi rendre rouge de colère John Textor.

Une équipe en perdition

Ce fait de jeu ou plutôt cette injustice n’a pas réveillé les Lyonnais, bien au contraire. Il a fallu attendre la 40e minute pour voir une première frappe par l’intermédiaire de Jordan Veretout. Une première brindille avant que le mauvais côté du derby ne resurgisse. Suite à un projectile lancé sur l’arbitre assistant à une minute de la fin de la mi-temps, le match a été arrêté pendant 45 minutes avant de reprendre pour les quatre minutes restantes. Cet arrêt ainsi que la mi-temps a permis à l’OL de se remobiliser et réorganiser avec notamment les entrées de Maitland-Niles et Almada dès le retour des vestiaires. Il y a eu du mieux, mais hormis une tête de Caleta-Car (50e) et le poteau de l’Anglais (70e), il n’y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent.

Pire, les Verts ont eu les plus grosses occasions avec cette barre avant de trouver le moyen de faire le break par… Stassin, qui aurait dû être au vestiaire depuis longtemps déjà. Le calice jusqu’à lie dans une soirée où tout est allé à l’envers. Le sursaut lyonnais est arrivé à un quart d'heure de la fin avec la réduction du score de Tessmann (76e). De quoi laisser à un nouveau scénario dantesque ? L’OL a poussé, en vain... La formation lyonnaise pouvait revenir encore plus dans la course au podium, elle pointe à la 6e place au soir de la 30e journée dans une semaine où tout est allé de travers.