Après le PSV et Milan, l’OL a désormais Manchester 2025

Dans une soirée qui restera historique à plus d’un titre, l’OL a été éliminé de la Ligue Europa par Manchester United. Le scénario va faire son entrée au panthéon des éliminations européennes les plus rageantes.

De notre envoyé spécial à Manchester.

Il est de ces soirées qui restent dans les mémoires. Celle vécue jeudi soir à Old Trafford (défaite 5-4) va certainement prendre place directement dans le top 3 des nuits européennes qui vont hanter pendant longtemps supporters, joueurs et tout simplement tout un environnement. Depuis les années 2000, l'OL s'est forgé une réputation solide à travers l'Europe et après deux saisons à ronger son frein devant son écran de télévision, le club lyonnais a une nouvelle fois fait honneur à son standing.

Dans le top 8 de la Ligue Europa à l'issue de la première phase, il a ensuite écarté le FCSB d'une certaine maîtrise, même si tout ne fut pas parfait. S'est alors dressé Manchester United, son histoire, son stade mythique et tout ce qui pouvait faire de cette double confrontation un point de bascule. À seize minutes près, l'OL tenait enfin son exploit qu'il attendait depuis toutes ces années. En vain...

Après l'espoir, le désespoir...

Il y avait bien eu le Real Madrid des années 2000, la Juventus Turin et Manchester City en 2020, mais les contextes étaient différents. Cette année, tous les voyants indiquaient que c'était enfin la bonne. Celle qui pouvait permettre à l'OL de rejoindre l'OM et le PSG au rang des clubs français titrés sur la scène européenne. Mais comme en 2005, comme en 2006, et peut-être à un degré moindre comme en 2017, il y a eu cette défaillance qui empêche de basculer du bon côté. Seulement, en 2025, le scénario de la rencontre rend sûrement encore plus frustrant, rageant ou n'importe quel autre mot pouvant décrire cette soirée.

À dix contre onze, l'OL a trouvé le moyen de réduire au silence Old Trafford en marquant à deux reprises en prolongations. À la 110e minute, tout laissait à croire que le club rhodanien tenait enfin cet exploit. Car si jeudi soir, il y a eu de l'irrationnel dans cette fin de match à Old Trafford, les coéquipiers de Corentin Tolisso revenaient déjà de loin. Qui aurait pu croire que Manchester United aurait eu besoin de deux prolongations et surtout de dix dernières minutes de folie pour sortir l'OL après avoir mené 2-0 à la maison après 45 minutes d'un quart retour ?

Ce plafond de verre qui n'en finit pas

La déception est logiquement grande d'être passé aussi près de quelque chose qui tendait les bras. L'OL ne peut certainement que s'en vouloir à lui-même, croyant certainement que le match était plié au moment de voir Alexandre Lacazette tromper André Onana sur penalty. On ne va pas se mentir, on est beaucoup à l'avoir cru, et certains supporters mancuniens aussi, délaissant leur siège à dix minutes du coup de sifflet final. De 2004, il restera ce fameux "il y avait pénalty sur Nilmar". De 2005, l'expérience milanaise et la ruse de "Pippo" Inzaghi. En 2025, la cruauté d'un tel scénario et ce trou d’air.

Ce déplacement était historique pour la nouvelle génération de supporters de l'OL. Ils ne le vivront malheureusement pas du bon côté. Comme si ce club était voué à représenter fièrement le football français, sans réussir à casser ce plafond de verre, à l'image de décisions arbitrales qui ne tournent jamais vraiment du bon côté... Aujourd'hui, la déception est grande. Mais c'est dans les grands échecs que l'on forge les grandes victoires. Il en reste cinq à aller chercher d'ici à la fin de saison pour espérer revivre ces soirées européennes, aussi magiques que tragiques. Car, jeudi soir, dans le "Théâtre des Rêves", l'OL a malgré tout montré qu'il restait un bon marchand.