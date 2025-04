Après l’élimination de l’OL contre Manchester United, Paulo Fonseca n’avait rien à reprocher à ses joueurs. L’entraîneur portugais regrette seulement un relâchement mental de ses joueurs sur le but du 4-2.

De notre envoyé spécial à Manchester.

Comment vous sentez-vous après cette élimination de l'OL (5-4) ?

Paulo Fonseca : C'est un mix d'émotions dans ma tête. Jusqu'à maintenant, c'est difficile de comprendre ce qu'il s'est passé… Je pense d'abord qu'on a fait de magnifiques choses. On a mené 4-2 avec un joueur en moins sur le terrain. Mais on a beaucoup célébré sur le 4-2, alors que le match n'était pas fini. On a pensé qu'on avait gagné

Y a-t-il eu un manque de lucidité des joueurs ?

Je crois qu'on a manqué d'équilibre émotionnel à ce moment-là. C'est la seule chose négative que je peux dire : on a célébré à 4-2 alors qu'il restait du temps de jeu. On aurait dû continuer à penser à notre gestion de match. On a manqué d'expérience à cet instant. Après le penalty du 4-3, Manchester United a mis beaucoup de pression et a multiplié les centres, et on a cédé.

Faire des changements défensifs à 4-2 était vraiment nécessaire ?

Je ne regrette pas mes changements à la fin, car Manchester United se mettait à jouer des longs ballons, donc je devais répondre à ça. Mais ce (jeudi) soir, à chaud, je dois surtout retenir que je suis fier de mon équipe et de mes joueurs, de ce qu'ils ont fait à 10 contre 11.