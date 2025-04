A Old Trafford, l’OL est passé par toutes les émotions

De notre envoyé spécial à Manchester.

Un rituel. Quand on est amoureux de l’Olympique lyonnais, il ne faut surtout pas être cardiaque. Le quart de finale retour de Ligue Europa contre United n’a pas échappé à cette règle. Pour le plus grand malheur, cette fois-ci, de l'OL emmené par Corentin Tolisso, qui symbolise, à lui seul, cette fin si cruelle pour l’OL (4-5 a.p). "Ça fait mal à la tête", a lâché, à la sortie des vestiaires, le capitaine lyonnais du soir. Oui, car, à Old Trafford, jeudi, l’OL a fait vivre les montagnes russes à ses fans dont 2562 d'entre eux avaient fait le déplacement jusqu’à Manchester.

Tolisso en mode supporter en tribune

Dans une configuration avec le même onze de départ qu’au match aller, l’OL est passé par toutes les émotions. Mis en difficulté par une formation mancunienne, l’OL se fait punir à deux reprises. De quoi rendre furax les inconditionnels lyonnais. Comment Paulo Fonseca a-t-il pu aligner ce pivot Veretout-Akouokou alors que le onze à Auxerre avait donné une réelle satisfaction ?

À peine le temps de débattre du sujet que l’OL décide de réagir et de faire chavirer ses supporters. Avec une équipe remaniée (entrées de Tesseman et Lacazette), l’OL revient dans le coup grâce à un but de Corentin Tolisso (2-1). Son père, présent en tribune, pas loin du parcage visiteurs, ne se prive pas pour exprimer sa joie. L’espoir demeure. Et s’accentue avec l’égalisation de Tagliafico (2-2).

A en pleurer...

Lors de la prolongation, pourtant réduits à dix, les Lyonnais prennent les devants grâce à des réalisations de Rayan Cherki (105ᵉ) et Alexandre Lacazette sur penalty (109ᵉ). À ce moment-là, tout Lyon se voit affronter Bilbao. À commencer par Corentin Tolisso. Présent en tribune d’honneur lors des prolongations, on l'a vu appeler son père pour communier avec lui. "J’ai fêté ça var, j'étais persuadé qu’on allait gagner, j’étais tellement heureux." Et d’ajouter : "Quand tu reviens comme ça, que tu mènes comme ça, tu te vois en demies."

Seulement, le scénario ne va pas se passer comme prévu. United revient (4-4) et achève l’OL (5-4). À en pleurer. Même si Corentin Tolisso, forcément abattu, tenait à la sortie des vestiaires à remercier les inconditionnels de l’OL. " A 2-3 puis 2-4, quand j’entendais nos supporters chanter comme ça… C’était l’un de mes meilleurs moments avec l’OL." Une manière comme une autre de faire son deuil de cette douloureuse élimination.