Sonné après l'élimination cruelle face à Manchester United, en quarts de finale retour de Ligue Europa (5-4 a.p.), Moussa Niakhaté a eu du mal à trouver les bons mots pour décrypter cette rencontre.

De notre envoyé spécial à Manchester.

Dans quel état était le vestiaire après cette élimination ?

Moussa Niakhaté : Il n'y a pas grand-chose à dire. On sait qu'on est passés à côté de quelque chose de grand. On a aussi fait quelque chose de grand en revenant au score avec ce scénario incroyable. J'ai même oublié des choses qui se sont passées pendant le match. A 2-0 à la mi-temps, on s'est dit les choses (dans le vestiaire). Revenir comme ça, de prendre un rouge (expulsion de Tolisso), de mener (2-4) et d'encaisser 3 buts comme ça... C'est compliqué.

Vous pensiez que c'était gagné quand le score était de 2-4 ?

Non. On connaît le foot. On savait que United est un grand club avec une grande histoire et un stade chaud. Vous savez, on n'a pas fait exprès. Nous sommes très tristes. Il y a de la déception. C'est très compliqué.

"Fier d'être un joueur de l'Olympique lyonnais"

Vous avez fait tout de même fait preuve d'abnégation...

Sincèrement, on a tout donné. On n'a rien lâché. C'était un scénario... C'était un match fou ! Je pense que ce match a dû être incroyable à regarder. À chaud, c'est compliqué de dire certaines choses. Je ne sais pas si c'est le moment (d'en parler), mais je suis fier d'être un joueur de l'Olympique lyonnais. Malgré le fait d'être à dix, on a été défaillants. De prendre trois buts en si peu de temps, on ne peut pas faire ça. Mais une chose est sûre, on a tout donné pour le club, pour nous, nos supporters et le football français. On n'a pas à avoir honte. Je le redis, je suis fier de jouer pour ce club. Je suis fier de tous les gars qui composent ce vestiaire.

Désormais, il reste le championnat pour espérer se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine...

Effectivement, la saison n'est pas terminée. Il y a un match important dimanche (le derby contre l'ASSE). Quoi qu'il arrive, on voulait finir dans les 3, 4 premières places du championnat. Mais ça fait mal de sortir de cette coupe d'Europe, car c'était un vrai objectif. C'est une grosse déception au regard du scénario.