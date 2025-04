Dos au mur à dix minutes de la fin, Manchester United a réussi l'exploit d'inscrire trois buts et de passer d'une élimination 4-2 contre l'OL à une qualification 5-4. Un scénario improbable dont a eu du mal à se remettre Ruben Amorim.

De notre envoyé spécial à Manchester.

À la veille du match retour contre Manchester United, Paulo Fonseca s'attendait à voir le meilleur visage des Red Devils. L'entraîneur de l'OL savait pertinemment que le club mancunien jouait sa saison sur cette manche retour, qui plus est à domicile. Old Trafford et ses plus de 73 000 spectateurs avaient d'ailleurs mis les petits plats dans les grands avec un spectacle pyrotechnique avant l'entrée des joueurs et un tifo au slogan "Je ne m'arreterai jamais".

Jeudi soir, ce fut dans le sens de ne jamais s'arrêter d'y croire pour les joueurs de Ruben Amorim malgré le coup de grâce de l'OL en menant 4-2 à dix minutes de la fin des prolongations. "A 4-2, on se dit que c’est dur, mais on tente de faire les bons changements, de pousser les joueurs. On se force pour leur donner de la confiance, a avoué le Portugais. Dans ce stade, dans ce club, on a toujours le sentiment que tout peut arriver, et c’est encore une de ces soirées."

"Nous ne sommes qu'en demi-finales"

Au lendemain de ce match rocambolesque (5-4), il est encore difficile de faire une analyse de cette fin de rencontre complètement folle. Plusieurs centaines de supporters avaient d'ailleurs quitté Old Trafford au moment du quatrième but lyonnais inscrit par Lacazette. Finalement, le penalty de Bruno Fernandes transformé quasiment dans la foulée a redonné espoir à tout un stade. De mémoire d'anciens, il y a bien longtemps qu'Old Trafford n'avait pas rugi aussi fort, au grand dam des Lyonnais. "Dur de classer ce match dans ma carrière d’entraîneur, mais ici, le son des deux derniers buts en tribunes était exceptionnel. C’est quelque chose qu’on doit garder pour le futur."

Cet avenir passera par Bilbao le 1er mai prochain, non pas pour la finale de cette Ligue Europa mais la demie contre l'Athletic. Une étape supplémentaire qu'il faudra "gagner. Car si vous allez en demies et que vous perdez, le sentiment sera aussi mauvais" et la saison tout aussi ratée pour Manchester United.