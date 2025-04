En homme expérimenté, à l’heure de retrouver Manchester United à Old Trafford, Paulo Fonseca a loué les qualités de la formation mancunienne.

De notre envoyé spécial à Manchester.

Quart de finale retour

"Manchester United est une grande équipe, c’est un grand club. Cette saison, comme l’a dit Corentin (Tolisso), ils sont différents en Ligue Europa. Jusqu’à présent, ils ont fait de bonnes choses dans cette compétition. Ils jouent beaucoup sur cette rencontre. Je m’attends à un match difficile. Jouer à Old Trafford, c’est un atout pour eux et un privilège pour nous. C’est donc une belle opportunité à saisir."

Fofana de retour dans le groupe

"Il a commencé à travailler avec nous. Malick se sent bien. Il n’est pas prêt pour faire 90 minutes. Mais c’est important d’avoir un joueur avec de telles caractéristiques. Cela peut changer le match."

La Ligue Europa

"On doit penser seulement au match de ce jeudi. Nous savons que nous jouons à Old Trafford contre une grande équipe qui a la même ambition que nous. C’est pour cela que je suis uniquement concentré sur cette rencontre. C’est un match important pour nous et décisif pour la saison de United. Nous voulons bien jouer et avoir la possibilité de gagner. Mais nous savons que ça sera un match difficile. Notre première ambition est de faire un grand match et de nous qualifier."

Mieux défendre, être plus compact

Par rapport au match aller

"Nous devons faire plus pour gagner. Peut-être à un certain moment, il faut être mieux préparer au niveau des transitions offensives de United. Et il faut bien défendre. Au match aller, il faut l’avouer, nous avons lâché Manchester quand ils sont arrivés dans notre surface. Il faudra être plus compact. Je pense que ça sera un match un peu différent. Nous arrivons avec l’ambition de jouer notre jeu, d’avoir le ballon, de se mettre dans les conditions pour bien attaquer. Il faut jouer pour avoir la possibilité de gagner. Nous devons avoir le même courage, la même personnalité et les mêmes intentions (qu’au match aller). Il faut avoir de la confiance pour mettre en place notre jeu sur le terrain."

Duel d’entraîneurs portugais

"Cela démontre la qualité des entraîneurs portugais (sourire). C’est un privilège d’avoir cette possibilité de jouer contre un autre entraîneur portugais. Mais ça ne sera pas un match Ruben (Amorim) – Paulo (Fonseca) mais bien entre Manchester United et l’OL. Je suis content, car il y a un entraîneur portugais dans un club comme United. C’est difficile actuellement pour lui. Il débute par une période difficile, mais c’est l’un des meilleurs entraîneurs portugais. Je n’ai pas de doute que la saison prochaine, il va démontrer la qualité de son travail.

"L'atmosphère est bonne"

Critiqué, Onana fait son retour dans le 11

"Cette situation est normale dans le football. Nous devons être honnêtes et dire que c’est un grand gardien. Il faut rester concentrés sur notre travail. Sur nos intentions, sur ce que nous devons faire sur le terrain. Nous avons travaillé sur notre stratégie, sur ce que nous devons faire défensivement et offensivement. On ne le fait pas en fonction de la situation d’un joueur. Je continue à dire qu’Onana est un grand joueur. Je le répète : je m’attends à la meilleure équipe de Manchester United. Ils seront ultra-motivés. Nous devons nous concentrer seulement sur ce que nous devons faire."

Paul Akouokou

"Vous voulez savoir si Paul va jouer ? (Rires). On verra. On le sait, chaque match a une stratégie différente. En fonction des caractéristiques de l’adversaire. Pour le match aller (2-2), on avait besoin de Paul et j’ai été totalement satisfait par son match. Il a très bien joué avec beaucoup de confiance. Il n’avait presque pas joué (depuis le début de la saison) et il a été magnifique. Je suis très content de ses performances. Il a démontré que c’est une vraie option. Après, il faut prendre en compte l’option stratégique de l’équipe et des adversaires."

Penalty entre Lacazette et Mikautadze

"L’atmosphère est bonne. Il y a de l’optimiste, de la confiance et du courage. Nous sommes dans une bonne période. On croit beaucoup en notre équipe. Nous avons une belle opportunité de jouer à Old Trafford avec cette ambiance. On aime jouer au football pour vivre ces moments-là. Nous devons profiter. Pour le penalty, nous avons deux, trois joueurs qui peuvent les tirer. Alex (Lacazette) a eu une grande attitude (à Auxerre en laissant Georges Mikautadze le tirer), c’est un beau geste, c’est très fort."