Ruben Amorim (Manchester United) : "Onana jouera" face à l’OL

Ce mercredi, l’entraîneur de Manchester United Ruben Amorim a levé le doute sur la titularisation d’Andre Onana ce jeudi soir face à l'OL.

Avec R.B, l'un de nos envoyés spéciaux à Manchester.

C’était le plus gros point d’interrogation avant la rencontre qui opposera Manchester United à l’OL ce jeudi (21 heures). Auteur de deux erreurs fatales lors du match aller (2 – 2), Andre Onana s’est attiré les critiques des tabloïds anglais. Ruben Amorim avait alors décidé de le mettre à l’écart du groupe afin qu’il puisse "déconnecter". Ce week-end, à Newcastle, son remplaçant Altay Bayindir ne s’est pas montré très convaincant. Le gardien turc y est, lui aussi, allé de sa boulette sur le quatrième but des Magpies. Après la rencontre, le coach mancunien avait déclaré de nouveau sa confiance envers son portier numéro 1. À la veille de la rencontre face aux Lyonnais, il a confirmé en conférence de presse que l’ancien gardien de l’Inter Milan serait titulaire. "(Andre) Onana jouera demain".

"Nous devons aussi gérer la santé mentale des joueurs"

Cette saison, le gardien des Red Devils ne s’est pas mis ses supporters dans la poche. Le nombre d’erreurs effectuées l’ont placé dans une situation délicate. Entre crise de confiance et critiques, l’enjeu pour Ruben Amorim est aussi de faire face à l’état psychologique de son gardien. Partagé entre l’idée de le faire jouer ou de le faire souffler, il a finalement décidé de le titulariser ce jeudi (21 heures). "Nous devons gérer la santé physique des joueurs, mais aussi la santé mentale […] Andre Onana mérite de revenir à la compétition". Une nouvelle fois, l'ancien technicien de Braga a également tenu à rassurer son joueur en se mettant à son niveau en termes de prestations cette saison. "Si on regarde les erreurs, on peut regarder mon bilan. Je pense que je sous-performe et pourtant, je pense être la bonne personne pour coacher l'équipe".

"Si on marque plus de buts, on défendra mieux"

Reste à savoir comment Onana réagira face aux assauts lyonnais devant sa cage. Cette rencontre pourrait soit le faire renaître, ou bien l’enfoncer un peu plus. En tout cas, son entraîneur ne le considère pas comme le principal fautif de la situation actuelle. "Si l'équipe est plus dangereuse et marque plus de buts, on défendra mieux", a-t-il déclaré. Des lacunes aussi bien défensives qu'offensives qui ne doivent pas remettre en cause le niveau habituel du portier des Red Devils.

Son coéquipier Harry Maguire, pas non plus épargné par les critiques, lui a d'ailleurs également adressé un message de soutien en conférence de presse. "Tout d’abord, Andre (Onana) a prouvé par le passé qu’il était un excellent gardien. Il a gagné plusieurs trophées. Mais il y a aussi des périodes dans une carrière où vous avez des hauts et des bas. En ce moment, il doit penser que tout est contre lui […] mais j’ai confiance en lui".