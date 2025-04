A la fois sur le terrain, mais aussi sur le banc, l'OL avait peu de profondeur à opposer à Manchester United (2-2). S'il veut réaliser un grand coup la semaine prochaine, il lui faudra sûrement compter sur plus de forces vives.

C'est paradoxal, mais les deux ailiers du soir ont marqué pour l'OL contre Manchester United (2-2). Cependant, il n'est pas certain que les deux auraient été titulaires si Malick Fofana et Ernest Nuamah ne s'étaient pas blessés quelques jours plus tôt. Sans livrer une performance éblouissante, Rayan Cherki a permis à tout un peuple de conserver l'espoir d'une qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa par sa réalisation à la dernière seconde.

Quant à Thiago Almada, il fut plus trouvé dans le cœur du jeu, mais lui aussi a peiné pour dégoter des solutions autour de lui. La conséquence des absences des deux ailiers de formation, les deux flèches capables d'apporter de la vitesse et de la profondeur aux attaques rhodaniennes.

Manchester United peu à l'aise pour gérer la profondeur

Ce n'est pourtant pas faute d'avoir eu des offensives rapides à exploiter, des contres sur lesquels Nuamah et Fofana auraient fait du bien contre une arrière-garde anglaise peu rassurante sur ces phases de jeu. "Cela nous a manqué. Je pense que quelqu’un comme Malick ou Ernest nous aurait fait du bien. À pouvoir prendre la profondeur et élargir cette défense, a analysé Clinton Mata. On verra la semaine prochaine. De toute manière, on a une confrontation très importante à Auxerre qui nous attend (dimanche). Il faut récupérer, jouer l'AJA et après, on pensera à Manchester."

Principal concerné par ce schéma offensif à revoir, Cherki confiait avoir évolué à contre-emploi lors de ce quart de finale aller. Ce qui s'est vu. "Je n'ai pas fait la prestation que j'aurais aimée parce que je dois faire don de mon match pour l'équipe. C'est-à-dire rester sur la ligne, attendre, être patient. Finalement, ça paye. C'est pareil pour Georges (Mikautadze). Nous sommes des joueurs qui aiment les petits espaces. Quand on est proche, on fait mal à n'importe quelle défense, a clamé l'international Espoirs français. Je pense que ça se retranscrit sur le terrain tout au long de la saison. Aujourd'hui, on a su faire le dos rond, Georges et moi, pour l'équipe."

Un effectif de l'OL limité pour ce match aller

Pour l'Olympique lyonnais, le problème est qu'il ne retrouvera pas le Ghanéen avant plusieurs mois. Et que l'état physique du Belge sera à suivre au jour le jour. Paulo Fonseca se montrait presque désolé de la situation. "La possibilité d'avoir Fofana et Nuamah nous a manqué. Ce sont des joueurs très rapides, forts dans les derniers gestes. Ils ne peuvent pas jouer, nous n'avons pas la possibilité de faire beaucoup de changements, regrettait le Portugais. Les modifications que je peux faire ne sont pas pour être plus offensifs, mais pour être plus défensifs. C'est comme ça."

Car lorsqu'on évoque la profondeur, il est aussi question d'effectif. Sur le banc, offensivement, nous retrouvions Alexandre Lacazette, le seul à être entré. Pour le reste, c'était plutôt la classe biberon, celle évoluant en National 3 avec la réserve (Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodríguez). L'entraîneur a préféré ne pas les lancer dans ce choc, considérant peut-être que la marche était trop haute, encore plus dans une fin de partie sous forte pression.

Mais au-delà de l'attaque, secteur dans lequel des jambes fraîches n'auraient pas fait de mal, Fonseca a surpris en ne réalisant qu'un seul remplacement. Certes, l'absence de Tanner Tessmann a enlevé une munition supplémentaire, mais on aurait pensé voir un Nemanja Matić jouer la dernière demi-heure pour apporter son expérience. De l'autre côté, Ruben Amorim a procédé à quatre changements, dont celui décisif de Joshua Zirkzee, buteur.

Tessmann et Fofana, deux retours cruciaux à Old Trafford ?

Dans une semaine à Old Trafford, l'OL aura "la possibilité d'avoir Malick pour le match retour, nous allons travailler pour ça", a confié Fonseca. Une arme supplémentaire, même s'il ne sera pas apte à disputer 90 minutes. Ce sera tout de même un plus pour les Rhodaniens. "Il nous apportera ce que Georges et moi, on n'aime pas trop faire, c'est-à-dire rester collé à la ligne, attendre le ballon, a détaillé Cherki. Et nous, on sera là pour le servir dans les meilleures dispositions."

Du côté Mancunien, Matthijs de Ligt sera potentiellement de retour en charnière centrale. Néanmoins, la vitesse restera sans doute un axe à exploiter pour les Lyonnais. Pour le reste, le coach a prévu de "continuer comme ça". Il ne faut donc pas s'attendre à beaucoup de rotations en Angleterre, même si l'OL récupérera certains éléments, offrant plus de latitude à Fonseca pour manœuvrer contre un adversaire que l'on a vu prenable, malgré son statut.