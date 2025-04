Cherki maintient l’espoir pour l’OL contre Manchester United (2-2)

Dominateur, l’OL ressort de ce quart aller avec quelques regrets. Néanmoins, les Lyonnais ont réussi à accrocher un nul (2-2) au bout du bout grâce à Rayan Cherki.

Après plusieurs semaines d’impatience, mais surtout des dernières heures qui semblait interminables, l’attente a pris fin. Trois ans après un dernier quart européen, déjà en Ligue Europa, le Parc OL retrouvait ses plus beaux habits pour accueillir Manchester United. Une affiche de prestige pour regoûter à ces soirées européennes endiablées. Les supporters avaient d’ailleurs mis les petits plats dans les grands pour la venue du club mancunien. Ce dernier n’a plus son lustre d’antan, mais cela reste un gros morceau. De toute façon, pour tenter d’atteindre cet objectif qu’est la finale de la Ligue Europa, l’OL n’a pas forcément le choix.

Il faudra éliminer encore deux adversaires, à commencer par les Red Devils. Comme il y a dix-sept ans, date de la dernière confrontation entre les deux formations, tout se jouera à Old Trafford. On le savait déjà au moment du tirage au sort, mais cela est encore plus vrai après ce match aller. Ayant bien plus que joué les yeux dans les yeux avec la dernière équipe invaincue de la compétition, les Lyonnais ressortent pourtant avec quelques regrets. Seulement, ils auraient aussi pu avoir un but de retard à combler a minima dans une semaine. Avec ce 2-2, ils gardent leur destin entre les mains.

Manchester climatise les Lyonnais avant la mi-temps

Les joueurs de Paulo Fonseca se sont donnés les moyens d’y croire un peu plus. Avec les absences de Malick Fofana et Ernest Nuamah, les supporters se demandaient comment l’OL allait réussir à imposer son jeu. Il n’y a clairement pas eu de grandes prises de profondeurs, mais avec des joueurs de ballon comme Thiago Almada et Rayan Cherki, la formation rhodanienne a cherché à créer et trouver le point de rupture. Après une entame de match commencée assez timidement, les Lyonnais sont petit à petit montés en température. Le 4-2-3-1 mis en place avec le double-pivot Veretout - Akouokou a pris la mesure de l’événement même si cela n’a pas forcément débouché sur des occasions franches.

C’est d’ailleurs Manchester qui a eu les premières brides d’occasions durant les vingt premières minutes. Mais le travail de sape et le pressing lyonnais ont finalement été récompensés. Non pas sur une action collective, mais un coup-franc, de base anodin, qui a fait mouche. En enroulant pour trouver une tête, Thiago Almada a finalement trompé Onana, coupable d’une erreur de main, après que Niakhaté et Tagliafico n’aient pas réussi à toucher le cuir (1-0, 27e). Une libération pour les 58 018 spectateurs présents ce jeudi soir.

Cherki délivre tout un stade

Libéré par cette ouverture du score, l’OL a quelque peu relâché la pression, au point d’erreurs techniques assez bêtes qui auraient pu mettre en danger Lucas Perri, vigilant malgré tout. Les Lyonnais ont maitrisé les débats, mais n’ont pas réussi à faire ce fameux break à la pause. La faute à un Mikautadze peu inspiré sur certains contres. Finalement, contre le cours du jeu et alors que la première mi-temps était entrée dans son temps additionnel, Manchester United a repris vie sur un coup-franc boxé de Bruno Fernandes, remis dans la boite par Ugarte et dévié par Yoro (1-1, 45+3e). Un petit coup de massue sur les têtes rhodaniennes au moment de regagner les vestiaires. Toutefois, Fonseca a dû appuyer sur ce qui avait parfaitement marché pendant 45 minutes pour ne pas tout voir en noir.

L’entrée de Lacazette dès la 49e à la place d’Akouokou touché a apporté du poids offensif, mais le capitaine n’a pas réussi à cadrer son premier ballon (49e) ni cette frappe en force au-dessus (86e). L’OL a pourtant eu les occasions de repasser devant, mais la frappe de Tolisso n’a pas été assez appuyée (64e). À force de pousser et de laisser passer sa chance, l’OL y a laissé des plumes et s’est fait surprendre une deuxième fois. Sur un ballon déposé de Fernandes, Zirkee a profité de la mauvaise lecture de Mata pour ajuster Perri de la tête (1-2, 86). On pensait le match joué et puis la force de caractère des Lyonnais a encore eu raison de ce score en faveur de ManU. Au bout du suspense, Rayan Cherki a égalisé et comme il y a 17 ans, les deux équipes se quittent sur un nul (2-2).