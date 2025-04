Cherki (OL) : "On a senti de la peur chez Manchester United"

Rayan Cherki buteur lors d’OL – Manchester United (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Auteur du but de l'espoir en toute fin de match, Rayan Cherki avait malgré tout quelques regrets après le nul de l'OL contre Manchester United (2-2). Néanmoins, le meneur de jeu croit plus que jamais en les chances de son équipe.

Du côté de Manchester, on parle d'un nul 2-2 logique. Qu'en est-il à l'OL ?

Rayan Cherki : Je pense qu'on a été meilleur qu'eux. Dès le début du match, on a senti de la peur chez nos adversaires. Quand on voit que Manchester United venir au Parc OL avec deux milieux défensifs... Maintenant, on a bien respecté les consignes du coach. Je pense qu'on mérite beaucoup mieux. Balle au centre, on ira là-bas pour faire une deuxième guerre. Revenir avec la victoire et rien d'autre.

Content d'être revenu au score ou déçu de ne pas avoir gagné ?

Les deux. Content d'être revenu et déçu de ne pas avoir gagné. C'est normal, on est des compétiteurs. Notre seule envie, c'est de remporter chaque match, de gagner tous les duels. Mais ce sont des choses qui sont logiquement impossibles. Maintenant, comme je viens de vous le dire, 0-0. On ira là-bas pour attaquer, pas pour défendre.

"Avec Georges (Mikautadze), on s'est sacrifié pour l'équipe"

Vous parliez du plan du coach. Vous n'avez plus de joueurs de percussion et d'ailiers de profondeur, est-ce que ça vous demande une réadaptation dans l'animation offensive ?

Bien sûr. Aujourd'hui, je n'ai pas fait le match que j'aurais aimé parce que je dois faire don de mon match pour l'équipe. C'est-à-dire rester sur la ligne, attendre, être patient. Au final, ça paye. C'est pareil pour Georges (Mikautadze). Nous sommes des joueurs qui aimons les petits espaces. Quand on est proche, on fait mal à n'importe quelle défense. Je pense que ça se retranscrit sur le terrain tout au long de la saison. Aujourd'hui, on a su faire le dos rond, Georges et moi, pour l'équipe. Ça paye. Mais je resterai sur le 0-0, balle au centre. On attend qu'une seule chose, c'est d'aller là-bas pour gagner.

Quels sont les petits détails qui pourraient faire la différence pour s'imposer à Manchester ?

La folie, on en a plus qu'eux. Quand Manchester United vient ici avec deux milieux défensifs, ça prouve une seule chose, c'est qu'ils ont peur de nous. Donc, les petits détails, on va les régler à l'entraînement, on va les régler en travaillant. On ira là-bas pour gagner et rien d'autre.

Le retour possible de Malick Fofana peut-il vous apporter quelque chose de plus ?

Bien sûr, il nous apportera ce que Georges et moi, on n'aime pas trop faire, c'est-à-dire rester collé à la ligne, attendre le ballon. Et nous, on sera là pour le servir dans les meilleures dispositions.