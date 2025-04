N'ayant pas forcément eu grand-chose à faire jeudi soir contre Manchester United, Lucas Perri est malgré tout allé chercher le ballon dans son but à deux reprises. Néanmoins, le portier de l'OL affiche une confiance pour le retour.

Est-ce un match nul logique entre l'OL et Manchester United (2-2) ?

Lucas Perri : C'était un match très équilibré. Notre équipe a fait un très bon match. On a pu jouer, garder le ballon et attaquer cette équipe de Manchester. C'est sûr qu'en face, c'est une équipe très bonne, avec beaucoup de qualité. On a réussi à marquer au début, mais je pense que le duel s'est ouvert. On va jouer la qualification la semaine prochaine.

Ce (jeudi) soir, vous êtes content d'être revenu au score ou déçu de ne pas avoir gagné ?

Pour moi, c'est clair que le match d'aujourd'hui (jeudi soir), c'est seulement la première étape du match. Tout ce qui peut se passer aujourd'hui, ce n'est pas la finale. Comme je l'ai dit, on va jouer la qualification le match prochain. On a eu beaucoup d'opportunités pour marquer. Pour moi, c'est notre meilleur match de la saison. Maintenant, on va récupérer pour le match de dimanche à Auxerre.

Que faudra-t-il mieux faire pour gagner le match de retour ?

C'était un match très équilibré. On aurait pu gagner ce match aller, mais on a aussi failli le perdre jusqu'à la dernière minute. La chose la plus belle, c'est qu'on s'est battu jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est l'esprit de notre équipe.