Satisfait de l'état d'esprit affiché par ses joueurs contre Manchester United (2-2), Paulo Fonseca soulignait le "courage" dont ils ont fait preuve. Pour la seconde manche, il entrevoit des pistes d'amélioration afin d'aller chercher les demi-finales de la Ligue Europa.

Quelle analyse tirez-vous de cette rencontre aller face à Manchester United (2-2) ?

Paulo Fonseca : Tout d'abord, je pense que c'était un grand match de football. On a disputé une partie avec beaucoup de courage, on a joué notre jeu, on a créé des difficultés à une grande équipe. Le but de (Rayan) Cherki nous permet de conserver la même ambition que nous avions avant le coup d'envoi, c'est important. Comme nous l'avons démontré lors des dernières affiches, l'équipe y a cru jusqu'à la fin, c'était important. Nous continuons à avoir des possibilités.

Que faudra-t-il faire de mieux à Old Trafford pour se qualifier ?

Nous affronterons un grand club, nous jouerons à Manchester. Ce sera difficile, mais pas impossible. Manchester est une équipe très dangereuse dans les transitions offensives. Nous pouvons nous améliorer dans ce domaine. Pour le reste, je pense que nous avons besoin de jouer avec le même courage. On s'est créé trois-quatre occasions en seconde période. Nous avons fait preuve de courage, je vois la même chose à Manchester.

"Je suis frustré par le résultat, mais content de ce qu'on a fait du match"

Que vous inspire ce résultat du match aller ?

"On a eu l'opportunité pour marquer le deuxième but et la possibilité de mener 2-0 puis celle de mener 2-1. Je suis frustré par le résultat, mais content de ce qu'on a fait du match."

Ces derniers temps, Rayan Cherki se montre particulièrement décisif...

C’est un footballeur avec une grande capacité de décision qui peut faire la différence par le dribble ou le tir. Il a de la liberté pour prendre des décisions individuelles aussi, il est dans un grand moment, et est décisif pour nous, mais je pense que tous mes joueurs ont fait une bonne prestation.

"J'ai beaucoup aimé le match d'Akouokou"

Comment jugez-vous la prestation de Paulo Akouokou ?

J'ai beaucoup aimé la performance de Paul. Il n'a pas beaucoup joué (cette saison) mais il travaille toujours avec courage et professionnalisme. Quand j'ai commencé à regarder Manchester, j'ai vu qu'ils avaient des joueurs rapides pour trouver l'espace. J'ai pensé que Paul était une bonne solution pour les contrarier, principalement sur (Rasmus) Hojlund et (Alejandro) Garnacho qui trouvent toujours du mouvement dans la profondeur. C'est normal qu'il ne soit pas prêt à jouer 90 minutes. Le temps qu'il a joué, j'ai beaucoup apprécié. Je ne connais pas encore sa blessure.