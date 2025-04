Alexandre Lacazette et Clinton Mata lors d’OL – Montpellier (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pris à revers sur le deuxième but de Manchester United jeudi soir (2-2), le défenseur de l'OL, Clinton Mata, reste tout de même confiant avant le match retour à Old Trafford.

Quelle est votre réaction à chaud après ce nul contre Manchester United (2-2) ?

Clinton Mata : Ils ont été plus réalistes. Elle est juste là la différence. Ils ne sont pas procurés beaucoup d’occasions, mais ils marquent deux buts. Contrairement à nous, car on s’est procurés pas mal d’occasions. Je pense qu’en première période, on peut largement tuer le match. Dans le deuxième acte, c’était obligé qu’ils allaient montrer un autre visage. C’est ce qu’ils ont fait. Après la pause, si je suis honnête, c’était équilibré.

C’est ce qu’il va falloir changer pour espérer gagner à Old Trafford la semaine prochaine ?

Clairement. Je ne suis pas inquiet. On est bien armés, bien équipés. Il n’y a pas de soucis à se faire à ce niveau-là.

"On a montré qu’on pouvait rivaliser face à eux"

Rayan Cherki n’a pas été impressionné par cette équipe mancunienne. C’est également votre cas ?

Nous, on parle sur le terrain. La chose la plus importante aujourd’hui dans le monde du football, c'est de montrer ses qualités. On l’a fait. On a montré qu’on pouvait rivaliser face à eux. Peu importe le club que c’est et l’histoire qu’ils ont. On parle du présent et non du passé (de Manchester United). Ce jeudi, sur le terrain, on a montré qu’on était largement meilleurs qu’eux.

"Ce sont deux buts évitables"

Il y a des regrets par rapport aux deux buts encaissés ?

Oui, car ce sont des buts évitables. On doit apprendre à mieux gérer. Sur le deuxième but, c’est difficile. Bruno (Fernandes) met un ballon vraiment parfait, je suis en train de reculer pour pouvoir dégager. Je touche le ballon, mais malheureusement, il le retouche. C’est le football. On était en plus dans un moment où l’on poussait et ce but qui vient un peu tout casser. Cela ne nous a pas démoralisé puisqu’on a directement réagi. La preuve en est avec ce but (égalisateur) de Rayan.

Le manque d’un ailier percutant vous a été préjudiciable…

Cela nous a manqué. Je pense que quelqu’un comme Malick (Fofana) ou Ernest (Nuamah) nous aurait fait du bien. À pouvoir prendre la profondeur et élargir cette défense. On verra la semaine prochaine. De toute manière, on a un match très important à Auxerre qui nous attend. Il faut récupérer, jouer Auxerre (dimanche) et après, on pensera à Manchester.