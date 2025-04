Andre Onana sera-t-il titulaire face à L’OL lors du quart de finale retour de Ligue Europa ? Exclu du groupe mancunien face à Newcastle (4-1), son entraîneur a tout de même réitéré sa confiance envers son portier numéro 1.

Deux bourdes, un emballement médiatique et une place de titulaire remise en cause. Jeudi dernier, la soirée d’Andre Onana au parc OL a mal tourné. Et il faut dire que le portier mancunien ne s’était déjà pas fait très discret avant la rencontre. Le clash avec Nemanja Matic avait embrasé l’avant-match entre Rhône et Saône. Se piquant mutuellement sur ce qu’ils avaient apporté ou non à Manchester United, les deux hommes ont contribué à pimenter un peu plus ce quart de finale de Ligue Europa.

Le gardien camerounais n’a cependant pas répondu présent lors du match aller, comme l’a confirmé notre consultant Nicolas Puydebois sur le plateau de "Tant qu’il y aura des gones" ce lundi. "Ses déclarations sont mal passées et ont fait sortir (Nemanja) Matic de son flegme habituel. Surtout, après, il ne répond pas présent. Il a parlé et derrière, il n’a pas été performant". La presse anglaise lui est par la suite tombée dessus et le portier mancunien a semble-t-il été affecté par la situation.

Un remplaçant peu convaincant à Newcastle

Ruben Amorim a décidé d’exclure l’ancien gardien de l’Inter Milan du groupe qui se déplaçait à Newcastle dimanche (défaite 4-1). Une décision qu’il a justifiée en écartant la notion de sanction. "Parfois, vous devez pousser le joueur à jouer encore, mais parfois, il faut le laisser déconnecter un peu". Pour autant, on ne peut pas dire que son remplaçant ait bouleversé la hiérarchie à St James’ Park. Encaissant quatre buts, le portier turc Altay Bayindir y est également allé de sa bourde en relançant dans les pieds de Joelinton. La passe décisive du Brésilien pour son compatriote et ancien Lyonnais Bruno Guimaraes a ensuite permis d’inscrire le 4ᵉ but des Magpies.

Onana : stop ou encore ?

Après la rencontre, Ruben Amorim a tenu à affirmer que l’exclusion temporaire du groupe de son gardien numéro 1 Andre Onana ne signifiait pas pour autant qu’une titularisation lors du match retour face à Lyon allait être remise en cause. "Demain (lundi), il sera à l'entraînement pour préparer le prochain match, donc j'ai senti que c'était le bon moment pour André de déconnecter", a-t-il déclaré sur Sky Sports.

Quoi qu’il advienne, un choix cornélien se présente à lui dans cette semaine décisive pour les Red Devils. Faire de nouveau confiance à un gardien habituellement performant, mais actuellement au fond du sceau, ou faire enchaîner son remplaçant malgré quatre buts concédés le week-end dernier. Comme le dit Nicolas Puydebois, une nouvelle titularisation d’Onana pourrait s’avérer être à double tranchant. "Dans les moments compliqués, c’est soit le coach, soit le gardien qui saute".