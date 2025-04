Ruben Amorim, coach de Manchester United, en conférence de presse. (ALEX LIVESEY/Getty Images via AFP)

Alors que Manchester United atteindra le pire total de points en Premier League de son histoire en fin de saison, les têtes sont désormais tournées vers le choc crucial face à l’OL. Le seul chemin dégagé vers la Ligue des champions.

La saison de Manchester United est rythmée par les déceptions chaque week-end. En championnat, les coéquipiers de Bruno Fernandes pointent à une 14ᵉ place qui n’est pas à la hauteur de l’institution qu’ils représentent. Le seul petit but inscrit sur les trois derniers matchs des Red Devils en championnat symbolise bien leurs difficultés offensives. Une équipe pourtant à deux visages, tant leurs performances sont parfois très bonnes en Ligue Europa. Alors qu’ils avaient concédé un match nul face à la Real Sociedad lors du huitième de finale aller, les hommes de Ruben Amorim s’étaient montrés spectaculaires lors du match retour en s’imposant 4 – 1.

Une équipe capable de rendre de belles copies

Quatre réalisations qui prouvent que les lacunes offensives de la formation anglaise peuvent s’atténuer. Cette saison, Manchester United a inscrit 23 buts en Ligue Europa, soit une moyenne de 2,1 buts par match. Cela lui a permis d’être la troisième meilleure attaque de la phase de ligue. Une performance renforcée par les équipes vaincues à Old Trafford cette saison en C3. Hormis la Real Socieded, une équipe de Ligue des champions la saison dernière, les Red Devils sont venus à bout d’un adversaire surprenant, souvent piégeux et toujours en lice dans la compétition : Bodo Glimt. Le club norvégien s’était incliné 3-2 le 28 novembre dernier à l’extérieur, mais réalise toutefois une saison historique à l’échelle européenne. Les joueurs de Kjetil Knutsen ont en effet battu la Lazio Rome (2 – 0) lors de leur quart de finale aller et ont pris une belle option sur les demi-finales.

Manchester United sait donc battre des adversaires coriaces et plus particulièrement sur ses terres. Un message envoyé aux Lyonnais qui devront se méfier de cette équipe capable de se transcender malgré sa saison catastrophique en championnat. Ruben Amorim sait que son équipe est encore capable d’étonner la planète foot. "Il arrive que nous surprenions les gens. Jeudi est un bon moment pour le faire", a déclaré l’ancien coach de Braga après la rencontre face à Newcastle ce dimanche (4-1).