Manchester United - OL : difficile, mais pas impossible ?

Avec Nicolas Puydebois et Enzo Reale en plateau, l'émission TKYDG a accueilli Jean-Paul Ancien ce lundi pour revenir sur l'actualité lyonnaise du moment. Entre le succès à Auxerre (1-3), le match retour de Ligue Europa à Manchester United et le derby dimanche, il y avait de quoi dire.

On s'en doutait et cela n'a pas manqué. Avec les consultants bavards que sont Nicolas Puydebois et Enzo Reale, ce nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" n'allait pas réussir à faire 60 minutes toutes piles. Avec Jean-Paul Ancian comme invité, il y a eu un peu de débordement, mais ce fut pour la bonne cause. La présence de l'ancien adjoint de Sabri Lamouchi a permis d'avoir une expertise sur la question mentale, un sujet qui revient souvent ces dernières années quand on parle de l'OL. Si tout va bien ces derniers matchs, l'équipe de TKYDG s'est logiquement interrogée sur la pression que peut représenter un déplacement à Old Trafford et une qualification à valider dans un stade aussi mythique contre Manchester United.

L'OL peut-il accrocher la deuxième place ?

Avant de se projeter sur ce quart de finale retour en Angleterre, l'émission a logiquement débuté par le joli succès lyonnais acquis dimanche soir à Auxerre (1-3). Un déplacement qui a permis d'en voir encore un peu plus sur la patte Paulo Fonseca. Cette victoire propulse surtout l'OL dans le top 4 de la Ligue 1 avec une fin de saison qui s'annonce palpitante, et ce, dès dimanche avec le retour du derby à Geoffroy-Guichard contre Saint-Etienne.