Ligue 1 : l’OL n’a jamais été aussi proche du podium

En battant Auxerre dimanche soir (1-3), l’OL a fait la très bonne opération du week-end en Ligue 1. Revenue à une longueur du podium, la formation lyonnaise n’avait plus été à une place qualificative pour la Ligue des champions depuis quatre ans.

Dans la lignée de ses dernières sorties, l’OL a encore livré une prestation aboutie dimanche soir à Auxerre. En ne trouvant pas le chemin du but en première mi-temps malgré les deux grosses occasions d’Alexandre Lacazette, les quelque neuf cent supporters lyonnais ont certainement craint de revivre le scénario de Strasbourg, deux semaines auparavant. Fort heureusement, la maitrise a été bien plus présente et l’OL s’est offert une vraie victoire collective en Bourgogne (1-3). Attendus au tournant après les différents résultats du week-end, les joueurs de Paulo Fonseca n’ont pas failli cette fois-ci. Ils retrouvent enfin une place qualificative pour la Ligue des champions à l’issue de cette 29e journée de Ligue 1. C’est bien évidemment au soir de la 34e journée qu’il faudra l’être, mais l’OL a fait le gros coup qu’on attendait.

Une première depuis mars 2021

Cette saison, le club rhodanien avait déjà eu l’opportunité à trois reprises d’intégrer ce top 4. Par trois fois, il avait échoué dans son entreprise. La quatrième aura été la bonne et voir l’OL terminer une journée à une place qui permet d’aller en C1 reste une première depuis mars 2021 et la saison 2020-2021. Quatre ans de disette qui en disent long sur le déclin lyonnais dans cette période, mais avec ce succès en Bourgogne, les Lyonnais peuvent voir encore plus haut. Marseille n’a plus qu’une longueur d’avance, tandis que Monaco reste à deux unités. Mais dans cette lutte, tout peut aller très vite dans un sens comme dans l’autre puisque Nice, septième, n’est qu’à trois points derrière.