Old Trafford, le derby contre ASSE… la riche semaine de l’OL !

Ce lundi, à 19 heures, l’équipe de Tant qu’il y aura des Gones est en direct. Au menu, retour sur la victoire à Auxerre (1-3) et une projection sur les chocs à venir contre Manchester United et le derby contre l'AS Saint-Etienne.

L'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" va-t-elle réussir à tenir son heure de direct ? C'est la grosse question, car à partir de 19h, ce lundi soir, les sujets sont très nombreux sur le plateau de TKYDG. Cela n'est pas pour déplaire parce qu'il est avant tout question de sportif à l'OL, mais entre le déplacement victorieux à Auxerre (1-3), ceux très attendus à Manchester United, jeudi, puis à Saint-Etienne, dimanche, il va encore falloir être direct pour ne pas partir dans tous les sens !

Le derby si proche et si loin pour l'OL

Aux côtés des habituels consultants de choc que sont Nicolas Puydebois et Enzo Reale, Jean-Paul Ancian prendra place sur le plateau. Expert de la préparation physique et mental, l'homme de 68 ans pourra apporter sa vision sur la confiance avant d'attaquer le match retour à Old Trafford. Et quand il sera question du derby entre Saint-Etienne et l'OL dans le troisième thème, Jean-Paul Ancian saura de quoi il parle, lui qui a été préparateur physique de l'ASSE il y a quelques années.

