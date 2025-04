L’OL gère plutôt bien les matchs de Ligue 1 après l’Europe

Suite à la débauche d’énergie laissée contre Manchester United, l’OL aurait pu être émoussé contre Auxerre dimanche soir. Néanmoins, les Lyonnais ont plutôt bien géré cette transition, comme c’est souvent le cas cette saison.

Avec le peu de solutions offensives en raison des blessures de Malick Fofana, Ernest Nuamah et Enzo Molebe, la gestion du groupe a été différente de celle imaginée à Auxerre. Jorge Maciel aurait d’ailleurs voulu que l’OL tue plus vite le match pour ne pas avoir à attendre la 86e minute pour effectuer ses changements. Il a donc fallu tirer encore un peu sur la corde et il faut espérer que cela ne se paye pas jeudi soir lors du déplacement à Old Trafford. Néanmoins, avec la dépense d’énergie qui avait été laissée contre Manchester United trois jours plus tôt, les supporters redoutaient une décompression. Elle n’est finalement pas venue et les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’ont pas eu de suite la tête tournée trop tôt au quart de finale retour de Ligue Europa.

23 points pris sur 33 possibles

Dans ce déplacement piège à Auxerre, presque imprenable à la maison, l’OL a fait preuve de sérieux pour retrouver le top 4 de la Ligue 1. La gestion et la transition entre la Ligue Europa et le championnat ont été parfaitement géré par les joueurs et le staff et ce n’est pas forcément une surprise. Depuis le début de l’exercice 2024-2025, l’OL a disputé onze matchs européens et donc onze matchs de Ligue 1 dans la foulée.

À l’heure d’une possible décontraction, la formation rhodanienne est plutôt sûre de sa force. Le succès dans l’Yonne a été le septième et l’OL ne s’est d’ailleurs incliné qu’à deux reprises sur ces matchs post-Ligue Europe : contre le PSG et contre l’OM. Avec 23 points sur 33 possibles, le travail est pour le moment fait. Il faudra en faire de même dans quelques jours avec le derby contre Saint-Etienne, trois jours après Manchester United.