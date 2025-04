En présence de Yohan Gomez, ancien joueur de l’OL, les jeunes de l'académie lyonnaise ont pu assister à une intervention sur les formations professionnelles en dehors du football et la reconversion.

Bon nombre de joueurs font le choix de poursuivre dans le football après leur carrière. Que ce soit en tant que formateur ou entraîneur, certains ne peuvent continuer à vivre en dehors des terrains. Pour les jeunes joueurs du centre de formation de l’OL, leur avenir n’est pas encore tracé. Certains sont promis à fouler les plus belles pelouses d’Europe, tandis que d’autres seront amenés à échouer. Dans cette optique, l’UNFP a lancé un programme visant à intervenir dans les différentes académies françaises auprès de jeunes joueurs. L’objectif : les sensibiliser aux différentes formations professionnelles et possibilités de reconversion qui s’offrent à eux.

Un avenir incertain

Après Angers, Nantes ou encore Nice, Didier Neumann, ancien milieu de terrain du FC Metz et désormais conseiller en formation, a posé ses valises entre Rhône et Saône. Accompagné de deux délégués régionaux, il est intervenu du côté de l’OL Académie. Et il n’était pas seul. Yohan Gomez, formé au club puis passé par Bastia ou encore Cannes, a pu partager lui aussi son parcours de reconversion auprès des jeunes. L’UNFP a tenu à souligner l’utilité de sa démarche. "Offrir une sécurité et des perspectives au-delà des terrains, dans un sport où l’incertitude peut être une réalité".