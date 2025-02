Le centre de formation de l'OL a récemment suscité beaucoup d'attention. Entre questionnement sur une possible refonte et éventuel déménagement, les interrogations sont nombreuses

Ces derniers temps, l'académie de l’OL fait beaucoup parler d'elle dans la presse. Effectivement, plusieurs bruits de couloir laissent présager une profonde refonte de la formation au sein du club lyonnais. Par ailleurs, se pose également la question du niveau de l'institution qui était un atout majeur des septuples champions de France (2002-2008), et qui ne serait plus aussi performante qu'elle l'était autrefois.

Le départ à Meyzieu, une cassure ?

Un point de vue partagé par Nicolas Puydebois. Formé à Tola-Vologe, il estime qu'il y a eu une rupture notable depuis la création du site à Meyzieu. "Le club s’est construit autour de sa formation. C’est ce qui a permis de créer l’armada qui a tout écrasé dans les années 2000. De nombreux joueurs formés ici ont fait la fortune de l’OL et la grande réputation du centre. Mais lorsqu’ils ont déménagé avec la construction de l’Académie et du stade, il y a eu une cassure, affirme-t-il dans Tant qu'il y aura des Gones. Il n’y a plus cette proximité avec les professionnels qu’on avait avec nous à notre époque".

Selon l'ancien portier, il faut revenir à l'approche initiale, c'est-à-dire "se concentrer sur l’institution OL et ne pas seulement former pour vendre à d’autres clubs français. J’aimerais que mon centre de formation soit le meilleur afin de pouvoir alimenter l’équipe Une."

Invité de notre émission lundi, Bruno Bernard, fervent supporter rhodanien, a également abordé ce sujet. Selon lui, la direction actuellement prise par l'OL ne donne pas la possibilité aux jeunes joueurs d'intégrer un jour le groupe professionnel. "Le centre de formation fonctionne moins bien parce qu’on a des effectifs pléthoriques qui ne leur laissent pas la place. Lorsque l'on recrute des footballeurs de niveau moyen et que le vestiaire compte déjà 30 membres, ça réduit considérablement les opportunités pour les jeunes", fait remarquer le président de la Métropole de Lyon.

Audit, réflexion... Pour l'heure, rien n'est acté

Pour Enzo Reale, qui a lui aussi connu Tola-Vologe, le constat est flagrant : l'Olympique lyonnais ne parvient plus à sortir de bons joueurs au sein de son académie. "On va chercher des garçons formés ailleurs. Alors qu’avant, notre force, c'était de les développer pour les vendre. On ne déboursait rien du tout pour la formation", juge le néo-retraité des terrains.

Une situation que le club étudie de près. Au-delà de la possibilité de ramener les équipes de jeunes à Décines, laissant le champ libre aux féminines à Meyzieu, un audit est en cours, mené par une personnalité du ballon rond, dont le nom n’a pas fuité. Pour l'instant, le fonctionnement de l'académie est évalué, avant que des conclusions ne soient tirées et des décisions prises. Matthieu Louis-Jean, le directeur technique, supervise ce dossier. Une thématique au long cours.