L’OL reste performant à la formation selon l’indice du CIES

Alexandre Lacazette célébrant son but avec Rayan Cherki lors de Toulouse – OL (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

L’Observatoire du football s’est intéressé aux académies des clubs du monde entier. D’après le centre de recherche, l’OL conserve un bon niveau de formation.

Bien sûr, les résultats sont moins bons, malgré une Gambardella remportée en 2022, et moins de jeunes joueurs parviennent à se faire une place dans le groupe de Pierre Sage. Mais si la formation lyonnaise semble tirer la langue ces dernières années, elle ne reste pas moins performante si l’on se fie aux données du CIES, le Centre international d’études du sport.

Dans sa lettre hebdomadaire, l’institut s’est intéressé clubs et académies selon leur capacité à former des footballeurs de haut niveau. Pour cela, il a compilé le nombre d’éléments évoluant dans des championnats du top 5 européen ou encore le niveau sportif. Ce dernier critère s'appuie sur les minutes disputées lors de la dernière année dans des rencontres officielles chez les professionnels, un total pondéré par le niveau de ces affiches.

25 joueurs formés à l'OL dans les meilleurs championnats

Selon l’indice de formation obtenu, l’OL serait le sixième meilleur club du monde, derrière Barcelone (58,6), le Real Madrid (44), le Paris Saint-Germain (39,5), Valence (31,9) et Rennes (30,9). Avec une note de 30, il serait le troisième meilleur représentant français. Au total, 25 joueurs passés par l’académie lyonnaise évoluent actuellement en première division en France, en Italie, en Angleterre, en Espagne et en Allemagne. Ils sont présentement six dans le groupe rhodanien (Anthony Lopes, Justin Bengui, Maxence Caqueret, Corentin Tolisso, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette).