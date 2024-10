Avant OL - PSG, Pierre Sage au soutien des Fenottes

Les joueuses de l’OL célèbrent l’un des buts contre le PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avant de recevoir le PSG dimanche, les joueuses de l'OL ont reçu un message d'encouragement de Pierre Sage. Les garçons suivront ça de près.

Si les deux entités n'ont plus les mêmes propriétaires, il n'en reste pas moins que des passerelles existent entre les sections masculine et féminine de l'OL. Au-delà de partager le même centre d'entraînement, il leur arrive aussi de jouer dans la même enceinte, le Grand Stade de l'Olympique lyonnais. Dimanche, c'est dans cet écrin que les Fenottes recevront le PSG pour le choc tant attendu de la Première Ligue (14 heures).

Un entraînement prévu pendant le match des filles

Interrogé à ce sujet vendredi, Pierre Sage a tenu à laisser un message d'encouragement aux joueuses de Joe Montemurro. "Le match sera crucial pour les filles, qui visent la première place. C’est important pour le club qu’elles continuent de briller. Nous leur souhaitons le meilleur, et elles peuvent compter sur notre soutien, a-t-il affirmé. Nous suivrons cette rencontre particulière pour elles, même si nous serons en séance pendant une partie du match. On préparera notre affiche de coupe d'Europe (à Hoffenheim jeudi, NDLR)." Chacun ses préoccupations et ses objectifs, mais le maillot, lui, reste le même.