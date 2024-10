Assumant son turnover la semaine dernière, Pierre Sage a concédé qu’un onze de l'OL se dessinait dans sa tête au moment des gros rendez-vous. Même s’il continue de raisonner en dynamique de groupe.

C’est un problème de riche auquel il est confronté depuis plusieurs semaines désormais. Disposant d’un effectif pléthorique, Pierre Sage est obligé de faire des choix avant les matchs, mais aussi pendant. Dans une logique de vouloir concerner tout le monde, l’entraîneur de l’OL n’hésite pas à faire tourner, par petites touches ou plus largement, comme à Toulouse ou contre Auxerre dimanche. À chaque fois, cela n’a pas donné le meilleur rendu lyonnais, mais le technicien assume ce choix.

"Je planifie les matchs en fonction de leur proximité, en créant des scénarios pour aborder chaque rencontre avec un maximum de fraîcheur. L'objectif est que les joueurs puissent exprimer pleinement leur talent, ce qui implique des rotations et une prise en compte de l’état de forme de chacun, a-t-il confié ce mercredi. Bien que cela demande une gestion quotidienne, nous raisonnons en groupes de matchs. Les prochaines rencontres sont suffisamment espacées pour pouvoir être considérées de manière indépendante."

"Sur certains matchs, ce onze doit se reposer"

Cela sous-entend que les rotations pourraient être moindres, à commencer par ce vendredi (21h) à Lille. Avec cinq jours pour travailler, l’OL a pu recharger les batteries mentales et physiques grâce notamment au large turnover réalisé face à Auxerre. Au Stade Pierre Mauroy, il est donc fort probable que Pierre Sage mise sur le onze que l’on pourrait appeler type et qui est amené à jouer les grosses rencontres.

S’il refuse ce terme, l’entraîneur lyonnais conçoit qu’une équipe se dégage ces dernières semaines. "Oui, il se dessine au fur et à mesure de l’avancée de l’équipe. Il n’est pas fixe, on ne l’a pas décidé le 1er juillet 2024. Mais l’association des onze joueurs les plus performants est dans un coin de ma tête. Il est évident que sur certains matchs, ce onze s’exprime et sur d’autres, il doit se reposer pour être performant sur celui d’après. J’essaye de combiner toutes ces choses pour que l’équipe soit la plus performante sur la durée."

Cela ne s'est pas vu contre Toulouse et Auxerre. Aux supposés titulaires de prouver leur statut contre Lille, vendredi.