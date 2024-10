Un supporter de l’OL va faire Londres - Lyon à pied pour le derby

Les supporters de l’OL face à Reims (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Dans le cadre du derby entre l’OL et Saint-Etienne, un supporter lyonnais a fait le défi fou de rallier à pied Londres, où il réside, à Lyon. Un projet qui s’accompagne d’une mission caritative.

Expatrié à Londres depuis 2009, il ne loupe pourtant pas une miette de l’actualité de l’OL, son club de cœur. À 25 ans, Ilyas a vécu toute sa jeunesse dans la périphérie lyonnaise et s’est lancé dans un défi fou : celui de rallier la capitale anglaise à la capitale des Gaules, le tout en marchant pendant douze jours. Parti ce mercredi, le supporter lyonnais n’a qu’un but, être présent à Décines le dimanche 10 novembre à 20h45 pour le coup d’envoi d’OL - Saint-Etienne. Car c’est avant tout le but de ce projet. Assister au retour du derby du côté du Parc OL après deux saisons d’absence. L’OL dans la peau donc pour ce fervent amoureux d’Alexandre Lacazette, qui a vécu le fameux triplé du capitaine lors du dernier derby à Gerland, comme il l’a confié à nos confrères de 20 minutes.

Une marche à caractère caritatif

Seulement, ce défi personnel s’accompagne d’un autre tout aussi important. À l’occasion de ces différents lives Twitch et TikTok, Ilyas a aussi l’objectif de récolter des fonds pour une cause qui lui tient à cœur. Soutenir une association qui vient en aide aux orphelins dans certains pays, notamment d’Afrique de l’Est comme le Kenya, l’Ethiopie ou encore en Syrie, au Liban ou en Palestine. Dans le meilleur des mondes et si tout se passe bien, le supporter de l’OL devrait arriver "deux à trois heures avant le début du match" à raison d'une soixante de kilomètres à pied chaque jour.