OL féminin : Majri a profité de la trêve pour revenir de blessure

Blessée pendant plusieurs matchs, Amel Majri est plus que sur le retour. L’internationale française a profité de la trêve pour se refaire une santé. La joueuse offensive a fait son retour à l’entraînement de l’OL.

Au moment de préparer le choc contre le PSG, Joe Montemurro se demande s’il va pouvoir compter sur Eugénie Le Sommer et Sara Däbritz. Les deux joueuses ont connu quelques pépins physiques durant la trêve et leurs participations sont pour le moment incertaine. Toutefois, depuis deux jours, l’entraîneur de l’OL peut avoir le sourire. Dans l’effectif réduit qu’il a eu à sa disposition pendant cette parenthèse, Montemurro s’est appuyé sur de nombreuses jeunes, ce qui était encore le cas ce mercredi matin. Cependant, le groupe a vu un retour de marque grâce à cette trêve : celui d’Amel Majri.

Un groupe au complet vendredi

Absente contre Dijon, Wolfsburg et le Paris FC, la joueuse offensive avait eu une blessure qui l’a donc tenue éloignée des terrains pendant presque trois semaines. Ce pépin n’est plus qu’un lointain souvenir. Elle a fait son retour à l’entraînement mardi et était encore de la partie ce mercredi, au même titre que Vanessa Gilles, revenue de son match amical (1-1) avec le Canada contre l’Espagne. Une bonne nouvelle pour les Fenottes, avec l’espoir d’en recevoir d’autres dans les jours à venir.