OL Académie : Francis Gomez répète ses gammes avec la réserve

Arrivé en fin de mercato dans le cadre d’un prêt avec Everton, Francis Gomez n’a toujours pas évolué avec la réserve de l’OL. Le milieu s’entraînait ce mercredi à Décines pendant que ses coéquipiers ont pris la direction de l’Angleterre pour la Premier League International Cup.

Il est l’un des mystères de l’été au sein de l’Académie. Il y a eu Pierre-Antoine Dorival et Fallou Fall, débarqués du Sénégal, et qui ont dû faire preuve de patience en attendant leur visa. Et puis il y a l’énigme Francis Gomez. Arrivé à l’OL le dernier jour du mercato en provenance d’Everton, le milieu ne va pas faire de vieux os entre Rhône et Saône puisqu’il est simplement prêté par les Toffees. Toutefois, deux mois après son arrivée, le Gambien brille par son absence et n’a toujours pas évolué sous les couleurs lyonnaises. De quoi interroger de nombreux suiveurs de l’Académie.

Un avenir avec la réserve ?

Que tout le monde se rassure, Francis Gomez fait toujours bien partie du groupe Pro 2 même si John Textor n’a pas réussi à racheter Everton. Ce mercredi, sur le terrain jouxtant celui des pros, deux joueurs prenaient leur mal en patience alors que la réserve s’est envolée mardi vers l’Angleterre pour son 3e match de Premier League International Cup. Avec Loïc Abenzoar, préparateur physique de la réserve, Yannis Lagha et Francis Gomez ont effectué un travail spécifique. Gomez est donc bien un joueur de l’OL, mais la question est désormais de savoir s’il aura un peu de temps de jeu dans un secteur déjà fourni…