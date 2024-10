Vendredi, Pierre Sage retrouvera pour la première fois des membres de son ancien staff à l’OL. Avec Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca, les retrouvailles seront forcément spéciales.

Sur le terrain, l’OL a un match à gagner vendredi soir contre Lille (21h). Après la contre-performance face à Auxerre, les Lyonnais se doivent de ramener les trois points pour recoller à leurs adversaires du soir. Une mission qui ne s’annonce pas forcément aisée contre une formation nordiste qui réalise un bon début de saison. Surtout, le LOSC va pouvoir compter sur les informations d’anciens Lyonnais pour contrer le jeu de Pierre Sage. Les effectifs ont certes changé depuis la victoire rocambolesque (3-4) il y a quelques mois, mais les Dogues ont désormais Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca en leurs seins.

Deux membres du staff lillois qui étaient encore dans celui de l’OL à la fin de la saison dernière. Retrouvailles forcément spéciales donc pour l’entraîneur lyonnais au moment de revoir ses anciens adjoints. "Je suis content de les revoir, et je le serai encore plus après le match, car il y a d’abord trois points à prendre. J’ai beaucoup de respect pour les personnes avec qui j’ai travaillé. Avec Jérémie Bréchet, nous avons collaboré étroitement à l’Academy avec les U16-U17 puis en se retrouvant ensemble avec l’équipe première. Même chose avec Antonin Da Fonseca avec qui j’ai collaboré sur plusieurs projets."

"Genesio a marqué l'histoire de l'OL à sa manière"

Aux côtés de Bréchet et Da Fonseca se trouvera une autre grande connaissance lyonnaise avec Bruno Genesio. Débarqué sur le banc lillois durant l’été, l’ancien coach de l’OL avait croisé son ancien club en novembre 2023. Ce fut pour la première victoire lyonnaise de la saison dernière face à Rennes sous Fabio Grosso. Ce sera donc la première fois que Sage et Genesio se croisent, du moins en Ligue 1. "Je l’ai avant tout connu en tant qu’adversaire lorsque j’étais à Bourg-en-Bresse. Il a marqué l’histoire de l’OL à sa manière, et je suis heureux de l’affronter ce week-end même si on ne se connait pas personnellement. Il faudra que nous fassions un très bon match pour gagner."

Pendant 90 minutes, il n'y aura pas d'amis, mais bien des adversaires.