Largement remanié, l’OL laisse filer des points contre Auxerre (2-2)

Trois jours après la défaite contre Besiktas, l’OL n’a pas réussi à renouer avec la victoire contre Auxerre. Avec de nombreux changements et un jeu moins léché, les Lyonnais concèdent le nul et ne retrouvent pas le top 5 de la Ligue 1.

Le Parc OL avait mis les petits plats dans les grands ce dimanche après-midi. Avec les 15 ans des Lyon 1950 et l’hommage rendu par le club à Maxime Gonalons, l’avant-match de cet OL - Auxerre avait annoncé la couleur. Pourtant, le spectacle a été avant tout dans les tribunes que sur le terrain. Entre une formation lyonnaise qui souhaitait montrer que le revers contre Besiktas n’était qu’un accident et une autre auxerroise, venue chercher ses premiers points à l’extérieur, c'est un triste nul (2-2) qui a fini l'après-midi.

Il a fallu attendre la 16e minute et une tête de Tagliafico sur un corner de Tessmann pour voir le premier tir lyonnais cadré. Bien loin de l’orgie d’occasions observée jeudi en Ligue Europa. Mais le onze n’était pas le même. Dans sa volonté de faire souffler certains (Lacazette, Cherki, Tolisso) et d’en relancer d’autres, Pierre Sage avait effectué six changements. Moins qu’à Toulouse, certes, mais la machine était forcément moins huilée et a mis du temps à complètement prendre le dessus sur Auxerre, au moins dans les occasions de buts.

Mikautadze débloque le compteur

Il a fallu attendre la demi-heure pour voir Benrahma gâcher un face-à-face après avoir bien été lancé par Mikautadze (31e) puis une barre de Fofana (32e) pour apporter du frisson dans ce Parc OL qui ne demandait qu’à s’embraser. C’est finalement au terme d’une action anodine que l’OL a réussi à faire sauter le verrou auxerrois. Sur un ballon que tout le monde pensait sorti, Mikautadze a devancé son défenseur et après plusieurs minutes d’attente et d’incompréhension, Mr Stinat a montré le point de penalty. Une opportunité en or pour le Géorgien, préféré à Lacazette, d’ouvrir enfin son compteur but. Il ne s’est pas fait prier après son raté à Rennes lors de la première journée (45e+4). Dans une première mi-temps à rallonge (15 minutes de temps additionnel), l’OL est rentré devant au score, assez logiquement. Mais le retour des vestiaires a été fatal avec une égalisation de l’AJA.

Diomandé, bourreau des Lyonnais

Après une première alerte, la défense lyonnaise a craqué sur un corner à la 47e. Comme cela arrive souvent, c’est un ancien de la maison qui a remis les deux équipes à égalité. Revanchard, comme l’a prouvé sa célébration, Sinaly Diomandé a placé un coup de tête imparable. Beaucoup trop stéréotypé offensivement, à cause notamment d’un trio au milieu au profil semblable, l’OL a eu du mal à se montrer dangereux. Et pourtant, sur l’une des seules éclaircies de Benrahma, Mikautadze s’est offert un doublé à la 62e, se débarrassant définitivement de ses vieux démons. À 2-1, on pensait que la formation lyonnaise allait enfin dérouler son football.

C’était sans compter sur l’intenable Diomandé. Le défenseur ivoirien, en ratant complètement sa frappe, s’est transformé en passeur décisif pour Traoré qui a pris à contrepied Perri en déviant involontairement la frappe de son coéquipier. Un coup du sort qui a poussé Sage à faire entrer Lacazette, Cherki et Zaha à la 68e minute. L’ailier ivoirien a mis à contribution Leon (78e) mais comme face à Besiktas, ce fut trop décousu. L’OL voulait se rassurer et intégrer le top 5 de la Ligue 1. Finalement, il laisse encore deux points en route et finit cette semaine laborieusement avant de retrouver Lille, vendredi prochain.