Ernest Nuamah forfait pour OL - Auxerre dimanche

Titulaire jeudi soir contre Besiktas, Ernest Nuamah ne devrait pas tenir sa place contre Auxerre dimanche (15h). Le Ghanéen a été touché à la cuisse en Ligue Europa.

En plus de mettre un coup d’arrêt à la belle série lyonnaise des dernières semaines, la défaite (0-1) contre Besiktas a fait de la casse dans les rangs de l’OL. Au lendemain du premier revers de la saison en Ligue Europa, Pierre Sage s’est une nouvelle fois présenté face à la presse. Quand bien même ses troupes n’avaient pas encore effectué le décrassage pour certains, l’entraînement pour les autres, l’entraîneur lyonnais a déjà acté le forfait d’Ernest Nuamah. Titulaire contre Besiktas jeudi soir, le Ghanéen est sorti à la 72e et a "visiblement été touché à une cuisse. Il sera certainement forfait contre Auxerre", a annoncé Sage.

Le pépin physique de Nuamah est le seul nouveau et l’ailier prendra place en tribunes aux côtés de Mahamadou Diawara. Le jeune milieu avait dû faire l’impasse sur le rendez-vous européen et sera encore absent contre Auxerre (dimanche, 15h). Il a été touché au genou "mais on ne parle pas de ligament croisé (sourires)", a tenu à préciser Pierre Sage.

Des rotations limitées contre Auxerre ?

Avec un troisième match en une semaine et certains physiques qui commencent peut-être à tirer, Pierre Sage ne s’interdit pas de faire quelques rotations. Mais une fois de plus, il ne fera pas de changements pour faire du changement. L’épisode de Toulouse lui a servi de leçon et Auxerre ne verra pas un OL totalement chamboulé. Avec déjà quatre changements effectués au coup d’envoi contre Besiktas, le technicien français avait apporté quelques retouches qui lui permettront de limiter la rotation dimanche. Même si les sursis autour de Corentin Tolisso, Rayan Cherki et Clinton Mata pourraient pousser Sage à les préserver un peu.