Toujours aussi frustré de la défaite contre Besiktas, Pierre Sage ne souhaite malgré tout pas tout remettre en cause. L’entraîneur de l’OL estime que son équipe reste sur le bon chemin, à condition de convertir ses occasions.

Un mois après le scénario invraisemblable contre Marseille, l’OL a de nouveau goûté à la défaite jeudi soir contre Besiktas (0-1). Et on ne peut pas dire que le déroulé de la rencontre soit totalement différent de celui observé contre l’OM. Ultra-dominateurs, les Lyonnais ont été pris sur une transition rapide de la formation turque après avoir loupé moult occasions pendant 90 minutes.

À force de chercher à marquer, les coéquipiers de Corentin Tolisso se sont fait prendre et n’ont jamais réussi à renverser la vapeur. Avant tout par maladresse et un peu de malchance comme cette barre de Saïd Benrahma. Au lendemain de ce revers, l’analyse de Pierre Sage n’a pas forcément dévié de celle de jeudi soir. "Ça s’est joué sur les transitions. On a été moins incisif dans le déséquilibre en deuxième mi-temps donc on faisait moins mal et eux attaquaient mieux la profondeur. Mais si on avait fait le travail avant à la finition…"

"On a mis les ingrédients qu'on souhaitait"

Après cinq victoires consécutives, l’OL est rentré bredouille de son rendez-vous européen. Seulement, Sage est loin de tirer la sonnette d’alarme. Conscient qu’une soirée comme celle de jeudi peut arriver durant une saison, l’entraîneur lyonnais a préféré voir le verre à moitié plein plutôt que l’inverse. "Ça ne grippera pas la machine, car on a mis les ingrédients qu’on souhaitait. Il n'y a pas de rupture. Il faut que le vent tourne rapidement, mais j'ai confiance, parce qu'on a marqué beaucoup de buts ces derniers temps."

N’ayant pas encore eu le temps de voir ses joueurs avant de se présenter face à la presse, Pierre Sage a même avancé qu’il allait "féliciter les joueurs pour le match qu'ils ont produit". L’heure n’est donc pas à la crise et à tout remettre en cause à l’OL. Seulement, la meilleure des réponses à ce contretemps sera une victoire avec la manière contre Auxerre dès dimanche.