Véritable couteau-suisse de Pierre Sage à l’OL, Ainsley Maitland-Niles est devenu un pion indispensable. Avec ses bonnes performances, l’Anglais aimerait pourquoi pas retrouver la sélection, quatre ans après sa dernière cape.

Quand Pierre Sage répète que le football n’est pas une question de système, mais bien d’animation, l’entraîneur de l’OL ne doit s’empêcher de penser à Ainsley Maitland-Niles. Aligné comme latéral droit depuis l’arrivée de Sage, l’Anglais occupe pourtant une multitude de positions pendant les 90 minutes d’un match. Tantôt latéral, tantôt relayeur et même un joueur qui prend la profondeur dans le dos de la défense. Le couteau-suisse anglais est l’archétype du joueur dont raffole Pierre Sage et qui correspond parfaitement à sa philosophie. Un an après son arrivée, Maitland-Niles donne la pleine mesure de son talent et ses prestations sont mises en avant au fil des mois.

Reconnu à Lyon, le latéral n’a pas réussi à taper de nouveau dans l’œil des Three Lions. La dernière cape du Lyonnais remonte à cinq minutes en 2020 et sa bonne passe rhodanienne ne semble pas en faire un prétendant malgré la retraite de Kieran Tripper durant l’été. "Non, je n’ai parlé à aucun membre de la sélection depuis ma dernière cape avec l’Angleterre. Je n’ai pas de contact avec eux, mais effectivement ça se serait merveilleux de pouvoir reporter le maillot anglais, nous a-t-il confié ce vendredi. En attendant, il n’y a pas de contact."

"Je comprends tout ce que disent mes coéquipiers en français"

En attendant de pourquoi pas taper dans l’œil de Thomas Tuchel, nouveau sélectionneur, Ainsley Maitland-Niles continue de s’adapter chaque jour un peu plus à sa vie lyonnaise. Voir un Anglais réussir hors de ses terres est rare et un an après, "AMN" continue "d’apprendre doucement le français". C’est encore loin d’être suffisant pour tenir une discussion, mais l’ancien d’Arsenal "comprend ce que disent mes coéquipiers et les consignes. Je n’ai plus besoin de traducteur au quotidien. Honnêtement, je ne me sens pas perdu, je me sens bien à Lyon. Je ne suis pas nostalgique de mon pays."

Il ne dirait toutefois pas non à retrouver son Angleterre natale le temps de quelques trêves internationales.