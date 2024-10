OL – Besiktas (0-1) : dominer n’est pas gagner, Tessmann s’illustre

Alexandre Lacazette lors d’OL – Besiktas (Photo by Maxime Gruss / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Tandis que l'OL contre Besiktas (0-1) n'a pas réussi à concrétiser ses nombreuses actions, Tanner Tessmann a montré qu'il avait certaines qualités.

Flop : l'OL n'a pas réussi à concrétiser

L'OL s'est montré entreprenant jeudi soir contre Besiktas (0-1). Dominateur certes, mais cela n'a pas eu le résultat escompté. Durant toute la partie, principalement lors du premier acte, les Lyonnais ont multiplié les occasions nettes (8ᵉ, 15ᵉ, 16ᵉ, 18ᵉ, 37ᵉ, 45ᵉ+5, 53ᵉ, 54ᵉ, 56ᵉ). Sans parvenir à prendre l'ascendant sur leur adversaire du soir. Au grand dam des 28 000 supporters de l'OL présents dans l'enceinte décinoise. La bande d'Alexandre Lacazette – qui a eu le monopole du ballon (58,1% de possession) - a frappé une trentaine de fois au but pour seulement neuf tentatives cadrées.

30 tirs dont 9 cadrés

Un manque d'adresse et de réussite qui ne doit pas tout remettre en question. Loin de là. Mais il doit interpeller un groupe qui sait qu'il ne faut pas que cela se reproduise trop souvent. "On a péché dans la finition tout en ayant beaucoup de maîtrise le reste du temps, a analysé à l'issue de la rencontre Pierre Sage. Le point commun, c'est la mauvaise gestion des attaques rapides de nos adversaires. Autant, on a été très bons dans le contre-pressing en première période, autant on leur a laissé plus d'espaces ensuite et ces situations ont pu voir le jour."

Top : Tanner est sortie de sa tanière

On attendait un signe de sa part. Guère en confiance depuis son arrivée à l'OL, Tanner Tessmann titularisé aux côtés de Corentin Tolisso à la récupération, a montré qu'il avait quelques qualités. Serein avec le ballon, le numéro 15 lyonnais a rassuré son monde. Préféré à Jordan Veretout pour ce 3ᵉ match de Ligue Europa, le natif de Birmingham (Alabama) a permis de fluidifier les assauts de son équipe. Un jeu propre et utile (95 % de passes réussies).

À telle enseigne, que sa sortie trop rapide du terrain au profit de Maxence Caqueret (65ᵉ) a clairement déséquilibré le bloc équipe rhodanien. "J’ai essayé de faire de mon mieux pour l’équipe et d’être le meilleur possible, a confié le joueur de 23 ans. Évidemment, c’était mon premier match en Europa League et c’est une défaite, donc je suis plus déçu que tout. Mais je me sentais bien, mes coéquipiers m’ont donné de l’énergie et de la confiance."

Il est encore beaucoup tôt pour dire si Tanner Tessmann a lancé sa saison lyonnaise. Mais avec de la confiance et du temps de jeu, il a des atouts à faire valoir.