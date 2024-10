Des incidents sur le parvis du stade après OL - Besiktas (0-1)

Après la victoire de Besiktas contre l’OL (0-1), jeudi soir, des incidents ont éclaté sur le parvis du Parc OL. La présence de supporters turcs dans les tribunes pendant le match a poussé certains supporters lyonnais à les attendre. L’intervention des CRS a été nécessaire.

Le but de Gedson Fernandes à la 72ᵉ minute a poussé l’OL à concéder sa première défaite de la saison en Ligue Europa (0-1). Il a également démontré que de nombreux supporters de Besiktas avaient réussi à s’introduire dans les tribunes du Parc OL malgré les restrictions mises en place par le club lyonnais et la préfecture du Rhône. Certains ont été rapidement évacués du stade au moment de cette ouverture du score, mais le gros noyau présent côté ouest est resté jusqu’à la fin du match, célébrant même la victoire, bien après le coup de sifflet final. Cette présence interpelle forcément après toutes les mesures prises et il n’en fallait pas plus pour que des supporters lyonnais souhaitent en découdre en dehors du stade sur le parvis de l’enceinte.

Usage de gaz lacrymogène par les CRS

Rapidement mis au courant de cet attroupement, les CRS ont été déployés devant les entrées afin d’éviter au maximum des incidents entre supporters. L’usage de gaz lacrymogène a été fait pour disperser les supporters lyonnais qui souhaitaient en découdre avec les Turcs, mais aussi les forces de l’ordre. On espérait un match sans accroc, malheureusement, la victoire de Besiktas a mis en lumière ce qui était craint. La Préfète de Région "condamne fermement les échauffourées qui ont lieu à la fin de la rencontre", a-t-elle indiqué dans un communiqué. Les forces de l'ordre et de la police locale "sont rapidement intervenues pour y mettre fin". L'après-match aurait-il été plus calme en cas de victoire de l’OL ? Personne ne le saura…