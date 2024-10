La belle série de l'OL prend fin contre Besiktas (0-1)

Largement dominateur, l’OL a trop pêché dans la finition pour prendre le meilleur sur Besiktas (0-1). Menés au score, les Lyonnais s’inclinent pour la première fois dans cette Ligue Europa.

Ce jeudi soir, il a été question de football et rien que de football. Et c’est déjà une victoire en soi. Sept ans après les bagarres entre supporters de l’OL et de Besiktas, les mesures prises par le club ont porté leur fruit, puisqu’aucun incident n’a été à déclarer durant la partie. Mais, c’est bien ce qu’il s’est passé sur le terrain qui intéressait les 27 000 spectateurs présents jeudi au Parc OL. Dans la continuité des dernières sorties lyonnaises, la formation de Pierre Sage a longtemps montré un visage séduisant. Avec une domination de tous les instants.

Mercredi, Besiktas avait assuré vouloir venir à Décines avec des intentions offensives. Elles n’ont clairement pas été au rendez-vous. Les Turcs ont été acculés dans leur camp et n’ont tenté que de rares tentatives de contre. L’une d’elles a failli faire mouche à la 67ᵉ minute. Sur une frappe déclenchée très rapidement, Immobile a poussé Perri à la parade et a vu son tir heurter le poteau. Cette première frayeur n'a pas servi de leçon puisque les Stambouliotes ont réussi à ouvrir le score cinq minutes plus tard sur un contre rapide. Le but de Gedson Fernandes (71ᵉ, 0-1) a été suffisant pour signer une première victoire et infliger une première défaite à l'OL.

Benrahma a vendangé

Pourtant, comme face à l’Olympiakos, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont eu plus que les opportunités de se rendre le match facile en première mi-temps. Malgré le passage en 4-2-3-1 et les titularisations d’Ernest Nuamah et de Saïd Benrahma sur les côtés, il y a eu du mouvement offensivement. Mais, c’est l’efficacité qui a fait défaut à l’image de l’Algérien. Profitant de ses bonnes entrées en jeu dernièrement, Benrahma a été titularisé et a été le symbole de cet OL incapable de régler la mire. À lui seul, l’ailier a eu quatre occasions, mais a trop ouvert son pied à chaque fois. Et quand le cadre ne s’est pas dérobé, c’est la barre qui s’en est mêlée après un rush de Nuamah (55ᵉ).

Besiktas a parfaitement appliqué son plan

Ces occasions manquées, les Lyonnais les ont logiquement regrettées. Même si ça ne s’est pas joué à grand-chose par moment. Un bout d’épaule trop devant de Tolisso a empêché Lacazette de devenir le meilleur buteur de l’OL en Coupe d’Europe. Et de mettre les siens dans les meilleures dispositions (24ᵉ). Voyant son équipe manquer de solutions, Pierre Sage a tenté d’apporter du sang frais avec les entrées de Fofana et Zaha. Puis celles de Mikautadze et Orban à un peu plus de dix minutes de la fin.

Le jeu fut bien plus décousu et avec l’avantage au score, Besiktas s’est encore plus appliqué à défendre et à procéder en contre. Tolisso s’est essayé de loin (80ᵉ), Zaha aussi à bout portant (93ᵉ). Mais rien n’y a fait. L’OL, dominateur, a payé son inefficacité et s’incline pour la première fois en Ligue Europa. La présence en barrages attendra a minima le déplacement à Hoffenheim dans deux semaines.