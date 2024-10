L'OL en 4-2-3-1 avec Tessmann et Nuamah contre Besiktas

Pour ce troisième rendez-vous de Ligue Europa, l'OL affronte Besiktas ce jeudi soir (21h). Pierre Sage a choisi de faire quelques rotations dans son 4-2-3-1, avec notamment les titularisations de Tanner Tessmann aux côtés de Corentin Tolisso et Ernest Nuamah à droite de l'attaque.

Ce jeudi, l'OL a une très belle occasion de faire un pas de plus vers une présence a minima pour les barrages de la Ligue Europa. Avec trois victoires en trois matchs, voir la formation lyonnaise à ce rendez-vous serait quasiment comme acté. La nouvelle formule laisse forcément place au doute, mais difficile de voir un autre scénario. Avant d'y penser, il reste quand même un match à gagner contre Besiktas sur le terrain. Même si tout ce qui peut se passer autour du match accapare les esprits, c'est bien sur le rectangle vert que les Lyonnais doivent faire parler la poudre. Pour ce troisième rendez-vous en Ligue Europa, Pierre Sage a choisi de laisser le 4-3-3 havrais pour un 4-2-3-1 avec Rayan Cherki dans un rôle de meneur. Ce choix qui s'attend largement n'est pas la surprise de cette composition.

Sage veut concerner tout le monde

En effet, malgré l'enjeu du résultat et la perspective de pouvoir le faire contre Auxerre dimanche, Pierre Sage a souhaité réaliser quelques rotations dans son onze de départ. En défense, Nicolas Tagliafico retrouve le couloir gauche de la défense. Si l'on pouvait penser que Duje Caleta-Car retrouverait une place dans l'axe, Sage continue de faire confiance au duo Mata - Niakhaté. Au milieu, le changement de système entraîne trois sorties : celle de Maxence Caqueret, Jordan Veretout et l'un des hommes en forme du moment, Malick Fofana. L'entraîneur lyonnais a souhaité donner du temps de jeu à Tanner Tessmann et Ernest Nuamah, tous deux pas forcément en confiance. À voir si le secteur offensif sera tout aussi performant que ces derniers matchs...

La composition de l'OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Tolisso - Nuamah, Cherki, Benrahma - Lacazette