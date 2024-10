À leur avantage depuis un mois, Malick Fofana et Rayan Cherki ont gratté du temps de jeu dans le onze de l’OL. Les deux jeunes joueurs apportent de la variété.

Qui aurait pu dire au début de la saison que le secteur offensif de l’OL dépendrait d’un gamin de 19 ans et d’un autre de 21 ans ? Pas grand monde. Pourtant, depuis un mois, la formation lyonnaise repose essentiellement sur les bonnes performances de Malick Fofana et Rayan Cherki. C’est bien évidemment tout un groupe qui est mieux, mais les deux jeunes prennent toute la lumière. Ensemble, ils apportent de l’insouciance et une diversité d’enchaînement et de course qui permettent à l’OL de jouer plus haut et de se montrer plus dangereux.

Parmi leurs caractéristiques, celle d’être ambidextre est un plus non-négligeable. "Cela leur amène des angles de jeu différents et forcément de l’incertitude pour leurs adversaires directs. Ça nous donne des solutions par rapport au fait que l’adversaire peut en bloquer une. On a un plan B dans la poche avec le même joueur, s’est réjoui Pierre Sage. Ce qui est intéressant est qu’ils sont capables de jouer dans des positions différentes. À partir du moment où il y a de la variété de pied et de position, l’incertitude monte en flèche et c’est intéressant pour l’équipe et problématique pour l’adversaire."

Benrahma : "Malick Fofana est incroyable !"

Seront-ils de nouveau alignés ce jeudi soir contre Besiktas ? Avec l’enchaînement des matchs, leur entraîneur pourrait être amené à les faire souffler. D’autant plus que derrière, un joueur comme Saïd Benrahma frappe à la porte après des entrées convaincantes. Mais, l’Algérien ne peut que s’incliner devant cette jeunesse triomphante. "Malick est incroyable ! C'est un jeune joueur respectueux et talentueux. Cela fait plaisir de le voir exploser, qu'il puisse montrer toutes ses qualités. Je lui parle régulièrement, je l'encourage. C'est un jeune vraiment incroyable et dans tous les aspects."

Et si la bonne passe de ses ailiers poussait avant tout Pierre Sage à revoir son dispositif et à repasser en 4-2-3-1 comme face à l’Olympiakos ?