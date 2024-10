OL féminin : Horan, Sombath et Sylla sur le pont ce jeudi

Lindsey Horan entourée d’Amel Majri et Alice Sombath au Parc OL

La trêve internationale féminine démarre ce jeudi pour les joueuses de l’OL. Alice Sombath et Kysha Sylla ont rendez-vous en Allemagne pour un amical avec l’équipe de France U23. Lindsey Horan fêtera, de son côté, son titre olympique.

Pendant que les joueurs de Pierre Sage s’apprêtent à disputer leur troisième match de Ligue Europa et prépareront dans la foulée un match de Ligue 1, les Fenottes sont, elles, en trêve internationale. Après le nul (0-0) contre le Paris FC, elles sont plus d’une dizaine à avoir rejoint leur sélection. Le gros du contingent fera son entrée en lice vendredi, mais les amicaux ont déjà commencé pour certaines. Enfin, pas vraiment. Bien qu’appelée avec Haïti, Melchie Dumornay n'a pas joué le premier match de la Pink Ladies Cup en Turquie. La Lyonnaise n’a pas pris part à la victoire haïtienne contre la Jordanie (4-2) mercredi soir. Alice Sombath et Kysha Sylla devraient donc être les premières joueuses de l’OL à être sur le pont dans cette trêve.

Célébration olympique à Austin

Retenues avec l’équipe de France U23 au même titre que Vicki Becho, avant que cette dernière ne grimpe d’un étage, les deux défenseuses vont disputer deux matchs amicaux dans cette trêve. Le premier se tient ce jeudi à 16h30 du côté de l’Allemagne. Elles enchaineront ensuite à Clairefontaine avec un amical contre la Belgique le 28, avant de retrouver le quotidien lyonnais. Bien plus tard dans cette soirée de jeudi, Lindsey Horan célèbrera son titre olympique avec Team USA à 1h30 du matin. Les États-Unis affrontent l’Islande dans un premier amical et seront mis à l’honneur à Austin, un peu plus de deux mois après le sacre aux Jeux olympiques de Paris.