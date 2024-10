OL féminin : Vickie Becho remplace Naomie Feller avec la France

Initialement absente de la liste, Vickie Becho a finalement rejoint l'équipe de France. L'attaquante a été appelée pour succéder à Naomie Feller, blessée.

Elles ne sont pas trois, mais quatre. Le contingent de Lyonnaises convoquées par Laurent Bonadei en équipe de France a gagné un élément supplémentaire en ce début de semaine. La Fédération a annoncé la nouvelle lundi, Vickie Becho est promue, ou du moins, elle retrouve les Bleues. Initialement appelée avec les U23, la jeune attaquante a intégré le groupe en prévision de deux matchs amicaux contre la Jamaïque et la Suisse.

16 sélections, 2 buts

La Fenotte prend la place d'une ancienne Rhodanienne, Naomie Feller. La joueuse du Real Madrid est en effet blessée au dos. La footballeuse de 21 ans compte jusqu'à présent 16 sélections, dont une participation à la précédente Coupe du monde. Elle n'avait pas été retenue pour les Jeux olympiques l'été dernier. Présélectionnée, celle qui est aussi passée par le PSG n'avait pas franchi l'ultime étape, malgré son but lors de sa dernière cape en juillet. Elle avait vécu la compétition en tant que réserviste.

Trois mois plus tard, Becho (quatre rencontres cette saison avec l'OL) va donc retrouver les Bleues. Elle devait avant ce forfait évoluer avec les Espoirs, comme Alice Sombath et Kysha Sylla. Elle jouera finalement avec les "grandes", dont Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani, les vendredi 25 et mardi 29 octobre.