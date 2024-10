Renard, Diani et Le Sommer (OL) avec les Bleues fin octobre

Les deux Lyonnaises Le Sommer et Renard sont prêtes à défier l’Australie avec les Bleues. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce jeudi, Laurent Bonadei a donné sa première liste comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine. Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer représenteront le contingent de l'OL.

Il y a certainement bien longtemps que le contingent de joueuses de l’OL n’avait pas été aussi faible en équipe de France. Ce jeudi, Laurent Bonadei a dévoilé sa première liste après avoir pris les rênes des Bleues pour l’après Hervé Renard. Pour les amicaux contre la Jamaïque et la Suisse, le sélectionneur a retenu 24 joueuses et seulement trois appartiennent au club lyonnais. Il s’agit de Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer, retenue malgré un temps de jeu restreint à l’OL depuis le début de la saison. Il faut dire qu’avec la blessure de Selma Bacha et les départs de Griedge Mbock et Delphine Cascarino, les cartouches lyonnaises ont diminué avec la sélection française.

Pas de Becho dans la liste

Pour ce premier rendez-vous international de la saison, Bonadei est resté en grande partie dans la continuité de son prédécesseur, même s’il a apporté quelques retouches avec cinq nouvelles. Vicki Becho, appréciée d’Hervé Renard, reste à quai quand Clara Mateo, boudée pour les Jeux olympiques, fait son retour en Bleues. Pour savoir si Amel Majri a encore une chance en sélection, il faudra patienter encore un peu. Touchée avec l’OL, la Lyonnaise n’était pas disponible pour ce rassemblement. On ne sait donc pas encore si elle va faire les frais des choix du nouveau sélectionneur ou s’offrir une deuxième jeunesse après avoir été laissée de côté par Renard.

Gardiennes : Lerond - Peyraud-Magnin - Picaud - Sieber

Défenseures : Bogaert - Cascarino - De Almeida - Lakrar - Le Guilly - Renard - Samoura

Milieux : Baltimore - Dali - Geyoro - Jean-François - Karchaoui - Le Mouel

Attaquantes : Caputo - Cascarino - Diani - Feller - Gago - Le Sommer - Mateo