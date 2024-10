Benkarth et Majri absentes pour Wolfsburg - OL

Laura Benkarth lors de Bayern Munich – OL en Ligue des champions (Photo by JAVIER SORIANO / POOL / AFP)

Déjà absente à Dijon, Amel Majri est touchée physiquement et ne sera pas de la partie à Wolfsburg. Pas plus que Laura Benkarth, blessée après le déplacement de l'OL en Bourgogne.

En ce mercredi 16 octobre, l’OL féminin a dérogé à la règle. Les Fenottes vont bien prendre la direction de l’Allemagne durant l’après-midi mais il n’y aura pas de reconnaissance terrain avec le ballon sous les coups de 18h. Non, les joueuses de Joe Montemurro ont effectué leur séance de veille de match ce mercredi à Décines au centre d’entraînement. Le coach australien casse les codes et d’ailleurs, les Lyonnaises ne retrouveront pas le GOLTC avant le match contre le Paris FC. Elles séjourneront en Allemagne de mercredi jusqu’à samedi avant de mettre le cap sur la capitale française pour ce premier choc de la saison. Un match que ne devraient pas disputer Laura Benkarth et Amel Majri.

Belhadj promue doublure, première pour Ammar

En attendant de connaitre le groupe de l’OL pour le choc dominical, les deux joueuses ne seront pas dans celui qui s’envolera vers Wolfsburg. Absentes de l’entraînement, elles sont toutes les deux blessées. Déjà hors du groupe contre Dijon, Majri soigne une blessure dont la nature reste bien gardée, ce qui devrait logiquement acter la fin d’un potentiel retour en Bleues pour la première liste de Laurent Bonadei. Pour Laura Benkarth, sa première de la saison à Dijon n’a pas été sans conséquence. Touchée au doigt, elle ne pourra pas tenir sa place pour son retour au pays, ce qui va pousser Féérine Belhadj comme doublure de Christiane Endler. La jeune Yasmine Ammar va, elle, intégrer le groupe lyonnais pour ce deuxième rendez-vous européen.