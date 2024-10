Première titularisation pour Huerta et Benkarth pour Dijon - OL

Ce samedi, l’OL retrouve le championnat entre deux matchs de Ligue des champions. Face à Dijon, Joe Montemurro a décidé de revenir à une formation à trois derrière. Laura Benkarth et Sofia Huerta vont vivre leur première titularisation de la saison.

Avec le retour de la Ligue des champions, l'OL retrouve ces fameuses semaines à trois matchs. Après Galatasaray et en attendant Wolfsburg jeudi, les Fenottes se déplacent ce samedi (17h) à Dijon. Peut-être pas le rendez-vous le plus important, et pourtant, les Lyonnaises visent le quatre à la suite en Première Ligue. Après trois succès en trois matchs, l'OL féminin a déjà marqué son territoire en championnat, en prenant la tête. Face au DFCO, toujours invaincu dans ce début de saison avec deux nuls et une victoire, Joe Montemurro souhaite voir ses joueuses faire preuve de sérieux. Comme il nous l'avait indiqué, l'entraîneur australien n'a pas manqué de faire quelques changements pour faire souffler certaines et donner du temps de jeu à d'autres. C'est notamment le cas de Laura Benkarth et Sofia Huerta. La gardienne et la défenseuse vont vivre leur première titularisation dans cette campagne 2024-2025.

Däbritz et Becho intègrent le onze, Gilles et Horan reposées

Avec ces deux titularisations, Montemurro y a ajouté un changement de système également. Revenu à un 4-3-3 depuis deux rencontres, l'OL retrouve une tactique avec trois défenseuses. Toutefois, on avait pu remarquer que Damaris venait s'incruster en défense centrale au moment de la relance. La Néerlandaise devrait donc souvent être présente aux côtés de Wendie Renard. Tandis que Vanessa Gilles et Lindsey Horan sont sur le banc et que Sofie Svava et Melchie Dumornay sont restées à Lyon, Sara Däbritz et Vicki Becho intègrent le onze.

La composition de l’OL féminin : Benkarth - Carpenter, Renard, Huerta - Damaris, Marozsan, Van de Donk, Däbritz - Becho, Diani, Chawinga