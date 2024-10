Entre gestion et invincibilité, l’OL féminin va jongler à Dijon

Calé entre deux matchs de Ligue des champions, le match de l’OL contre Dijon ce samedi (17h) devrait être l’occasion pour Joe Montemurro de donner du temps de jeu à celles qui en ont moins eu ces derniers temps.

Avec quatre victoires en quatre matchs, Joe Montemurro ne pouvait avoir que le sourire vendredi au moment de se présenter devant le comité restreint de la presse dont Olympique-et-Lyonnais. En plus, le soleil était de sortie à Décines, il n’en fallait pas plus au coach de l’OL pour être de bonne humeur. Depuis sa prise de fonction, tout roule comme sur des roulettes. Trois victoires en championnat et une place de leader couplées à une entrée en matière réussie en Ligue des champions contre Galatasaray.

Malgré l’inefficacité offensive, pas question pour l’Australien de faire la fine bouche avant de se rendre à Dijon ce samedi (17h, FFFtv). "On doit retenir les bonnes positions et les belles opportunités. Il y a des jours où tout rentre et d’autres où c’est un peu plus difficile. Nous avons travaillé les finitions, parfois en répétant les gestes cent fois, parfois avec plus d’agressivité, tant que la balle était au fond des filets." Avec seulement trois buts pour plus de 40 tirs mardi contre Galatasaray, les Fenottes ont clairement manqué d’efficacité. Malgré la victoire, on a presque eu la sensation chez les supporters d’une contreperformance.

Dijon en pensant à Wolfsburg

Pourtant, les coéquipières de Wendie Renard sont toujours invincibles dans ce début de saison et espèrent bien continuer sur leur lancée en Bourgogne. Situé entre deux matchs de Ligue des champions, le match comme face à Dijon ce samedi n’est jamais facile à aborder avec des têtes peut-être déjà à Wolfsburg (jeudi, 21h). Toutefois, face à une équipe dijonnaise qui "semble être une équipe très organisée", l’OL va devoir "aborder le match avec le plus de sérieux possible", d’après le coach lyonnais. Il y a deux saisons, Dijon avait tenu en échec l’OL sur sa pelouse et le DFCO aimerait bien refaire pareil exploit, en étant toujours invaincu dans ce début de championnat (une victoire et deux nuls).

Après deux matchs en trois jours et deux séances pour préparer ce déplacement en Côte-d'Or, Joe Montemurro pourrait bien être amené à faire quelques changements dans son onze de départ. En laissant Melchie Dumornay et Sofie Svava à la maison, l’équipe qui débutera sera forcément différente de celle qui a débuté contre Montpellier il y a une semaine. "On est dans une position favorable où l’on peut décider quelle fille peut jouer ou non, selon son état physique. Les joueuses comprennent parfaitement que l’on fait ces choix pour leur santé, en s’assurant qu’elles peuvent être prêtes pour n’importe quel match."

Après avoir eu dix petites minutes en Ligue des champions, Ada Hegerberg pourrait bien voir son temps de jeu augmenter. Même chose pour les filles qui jouent un peu moins ces derniers temps. Entre gestion et volonté d’être performant, Joe Montemurro découvre le casse-tête lyonnais que ces prédécesseurs ont connu.