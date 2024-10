Avec l'enchaînement des matchs, Joe Montemurro a profité du déplacement de l'OL à Dijon pour faire souffler. Malgré leur présence à l'entraînement ce vendredi, Sofie Svava et Melchie Dumornay sont absentes du groupe lyonnais, au contraire d'Eugénie Le Sommer.

C'est un groupe de 18 joueuses qui a quitté le centre d'entraînement de Décines ce vendredi en milieu d'après-midi pour prendre la direction de Dijon. Après une séance matinale, Wendie Renard et ses coéquipières ont mis le cap sur la Bourgogne pour la quatrième journée de Première Ligue qui se tient samedi (17h). Comme il nous l'avait confié en marge de l'entraînement, Joe Montemurro peut se permettre de faire souffler et reposer certains éléments. L'entraîneur lyonnais ne s'est pas gêné avec ce match de championnat coincé entre deux rendez-vous de Ligue des champions. Bien que présentes en fin de matinée avec le reste du groupe, Sofie Svava et Melchie Dumornay vont pouvoir profiter d'un peu de repos, n'étant pas retenues.

Le Sommer est de retour

Ce sera aussi le cas d'Amel Majri. Cette dernière avait de son côté brillé par son absence à la séance du jour. Mais avec la volonté de Montemurro et du staff lyonnais de ne prendre aucun risque avec les physiques de leurs joueuses, cette absence ressemble avant tout à une précaution. En effet, le coach ne nous avait déclaré aucune blessure suite au match contre Galatasaray. En revanche, la bonne nouvelle tient à la présence d'Eugénie Le Sommer. Si le coach avait assuré qu'il ne prendrait aucun risque à l'issue de l'entraînement en cas de petite alerte, l'internationale française fait bien son retour dans le groupe de l'OL.

Le groupe de l'OL à Dijon : Benkarth, Endler - Carpenter, Gilles, Huerta, Renard, Sombath - Däbritz, Damaris, Horan, Marozsan, Van de Donk, Mendy - Becho, Chawinga, Diani, Hegerberg, Le Sommer