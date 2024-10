Comme jeudi, de nombreux joueurs de l’OL jouent avec leur sélection ce vendredi. Quand Saël Kumbedi dispute un amical avec les U20 français, Moussa Niakhaté (Sénégal) et Warmed Omari (Comores) jouent la 3e journée des qualifications de la CAN 2025.

Pierre Sage ne l’a pas caché, la trêve internationale peut permettre à certains de ses joueurs de gagner du temps de jeu par rapport à leur situation à l’OL. On pense notamment à Georges Mikautadze qui se contente de miettes en attaque ou encore Warmed Omari. Recruté dans les dernières heures du mercato, le défenseur n’a toujours pas disputé la moindre minute avec son nouveau club après plus d’un mois. Il fait des apparitions dans les groupes de l’OL, mais cela se limite à cela pour le moment. Ayant fait ses débuts en sélection lors de la trêve de septembre, Omari va profiter du rassemblement avec les Comores pour reprendre du rythme. Les Comoriens ont rendez-vous ce vendredi (21h) contre la Tunisie. Avec deux nuls en deux matchs, les Comores espèrent faire un résultat contre le leader du groupe à Rades et ainsi être toujours en course pour se qualifier pour la CAN 2025.

Niakhaté pour continuer sa montée en puissance

Avec quatre points en deux matchs, le Sénégal est en bonne voie pour cet objectif, même si la victoire du Burkina Faso pousse les Lions de la Teranga à s’imposer contre le Malawi pour garder le contact en tête. Blessé pendant trois matchs, Moussa Niakhaté est bien revenu contre les Rangers et Nantes avec l’OL. Ce rassemblement doit permettre au défenseur de continuer à retrouver le rythme avant le match contre Le Havre. Le club normand, un match toujours particulier pour Saël Kumbedi formé au HAC. S’il a connu une titularisation prometteuse à Toulouse, le latéral se contente de miettes. Comme Omari, le rassemblement avec l’équipe de France U20 va lui permettre de gratter du temps de jeu, et ce, dès ce vendredi lors de l’amical contre le Maroc.